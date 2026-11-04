به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی بی اس نیوز به نقل از ترامپ گزارش داد: معتقدم دموکرات ها تمایل دارند با من همکاری کنند در غیر این صورت هر چیزی را وتو خواهم کرد.

وی درباره جنگ علیه ایران نیز با تکرار مواضع قبلی خود گفت: جنگ با ایران زمانی به پایان خواهد رسید که من تصمیم بگیرم و بگویم به پایان رسیده است.

ترامپ با اشاره به شبکه فاکس نیوز گفت: این شکست ها متوجه این شبکه است چرا که از چهره های معارض دموکرات دعوت می کرد!

وی اعتراف کرد: معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری خواهان بود اما آمریکایی ها به اهمیت عملکرد ما در این خصوص آگاه هستند! مأموریت ما در قبال ایران تمام نشده و ممکن است در این خصوص اقدام کنیم یا نکنیم.

ترامپ با فرار رو به جلو برای کاهش بار سنگین شکست در انتخابات گفت: من نتایج انتخابات را یک شکست شخصی برای خود نمی دانم. نتایج تمام رقابت های انتخاباتی را قبول می کنم و به دموکرات ها تبریک می گویم.

همچنین وب‌سایت شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد، در حالی که رأی‌دهندگان شامگاه سه‌شنبه ضربه انتخاباتی سنگینی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وارد کردند، او در واکنش به این تحولات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که قصد دارد به یک «مفسر سیاسی» تبدیل شود.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: قصد دارم به یک مفسر سیاسی تبدیل شوم و درباره دلایل پیروزی و شکست این نامزدها، هم از جنبه‌های مثبت و هم منفی، اظهارنظر کنم.