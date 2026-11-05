به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت‌ های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌ های کشور با حضور ۱۰ تیم آغاز شد، روز جمعه (۱۵ آبان) و در هفته دوم این فصل با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود تا نتایج به دست آمده، تصویری روشن‌ تر از وضعیت تیم‌ ها و میزان آمادگی مدعیان در ابتدای فصل ارائه دهد.



در یکی از دیدارهای این هفته، استقلال تهران که فصل گذشته عنوان قهرمانی را به دست آورد، در شهر قدس به مصاف آکادمی بسکتبال نیکا می‌ رود. استقلال در نخستین هفته با نتیجه قاطع ۸۸ بر ۴۱ مقابل کی‌دبلیوسی تهران به برتری رسید، در حالی که نیکا با نتیجه ۶۹ بر ۶۴ برابر آکادمی بسکتبال سحر مغلوب شد.



نفت آبادان نیز که شروع قدرتمندی در فصل جدید داشت و با نتیجه ۹۳ بر ۳۸ فولاد مبارکه سپاهان را شکست داد، در هفته دوم میزبان آکادمی بسکتبال سحر خواهد بود. سحر که هفته نخست را با پیروزی پشت سر گذاشته، در این مسابقه به دنبال ثبت دومین برد خود است.



در دیگر دیدارها، گروه بهمن تهران پس از شکست ۸۷ بر ۷۳ برابر ستاد ملی گاز، میزبان قهوه باتسام مشهد خواهد بود. قهوه باتسام نیز در هفته نخست با نتیجه ۸۷ بر ۵۶ مقابل پیشرو تهران شکست خورد و برای جبران این نتیجه به میدان می‌ رود.



پیشرو تهران که با پیروزی ۸۷ بر ۵۶ برابر قهوه باتسام مشهد لیگ را آغاز کرد، این هفته به مصاف فولاد مبارکه سپاهان می‌ رود؛ تیمی که در نخستین مسابقه خود شکست سنگینی را برابر نفت آبادان تجربه کرد.



همچنین کی‌دبلیوسی تهران در شهر قدس برابر ستاد ملی گاز تهران قرار می‌ گیرد. ستاد ملی گاز در هفته نخست موفق به شکست گروه بهمن شده بود و کی‌دبلیوسی نیز پس از باخت برابر استقلال، در پی جبران نتیجه و کسب نخستین پیروزی فصل است.

برنامه دیدارهای هفته دوم لیگ بسکتبال بانوان به این شرح است:



جمعه ۱۵ آبان

* پیشرو تهران - فولاد مبارکه اصفهان (ساعت ۱۱ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

*آکادمی بسکتبال نیکا - استقلال تهران (ساعت ۱۱ - شهر قدس)

* گروه بهمن تهران - قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۳ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* کی دبلیوسی تهران - ستاد ملی گاز تهران (ساعت ۱۳ - شهر قدس)

* نفت آبادان - آکادمی بسکتبال سحر (ساعت ۱۶ - آبادان)