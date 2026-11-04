به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آیین نواختن زنگ استکبارستیزی، ۱۳ آبان، با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاون پرورشی و جمعی از مسئولان استانی در دبستان دخترانه هجرت یاسوج برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: امروز به پاس حضور و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان، استاندار، معاون استاندار و جمعی از مسئولان در این مدرسه حضور یافته‌اند و از همه عوامل برگزارکننده و حاضران در این مراسم قدردانی می‌کنم.

ایوب رضایی با اشاره به جایگاه والای شهدای دانش‌آموز افزود: دانش‌آموزان شهید از کلاس درس و پشت میزهای چوبی، راهی به وسعت آسمان گشودند. آنان می‌توانستند در کلاس‌های درس به دنبال تحقق آرزوهای بزرگ خود باشند، اما با ایثار و فداکاری، درس بزرگی از عشق و مسئولیت‌پذیری به جامعه آموختند.

وی با دعوت از دانش‌آموزان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، تصریح کرد: پس از نواخته شدن این زنگ، دوشادوش یکدیگر در راهپیمایی این روز شرکت خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که از هیچ تهدید و ظلمی هراس نداریم و همواره با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر استکبار جهانی، ابراز امیدواری کرد که با پیروزی نهایی، پاسخ محکمی به استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی داده شود.

در ادامه این مراسم، دانش‌آموزان دبستان دخترانه هجرت با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله دکلمه‌خوانی، سرود، نمایش و نقاشی با موضوع استکبارستیزی، جلوه‌هایی از مشارکت و همراهی خود را به نمایش گذاشتند.

در پایان نیز زنگ استکبارستیزی به‌صورت نمادین نواخته شد و حاضران بر گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و تداوم حضور آگاهانه نسل نوجوان در عرصه‌های اجتماعی تأکید کردند.