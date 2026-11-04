محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که وضعیت جوی استان قم طی روزهای آینده با افزایش ابر، وزش باد و در برخی ساعات با فعالیت سامانه‌های بارشی همراه خواهد بود.



وی گفت: امروز چهارشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد که در ارتفاعات استان، وزش باد با شدت نسبتاً بیشتری همراه خواهد بود.



ترابیان افزود: برای امروز چهارشنبه، سیزدهم آبان‌ماه، کمینه دمای شهر قم ۱۱ و بیشینه آن ۲۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و دمای هوا در این روز نسبت به روز قبل اندکی افزایش خواهد یافت.



وی ادامه داد: روز پنجشنبه، چهاردهم آبان‌ماه، آسمان استان در ابتدا قسمتی ابری خواهد بود که به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و در برخی ساعات احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی وجود دارد.



این کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: وزش باد در روز پنجشنبه می‌تواند با احتمال خیزش گردوخاک همراه باشد و سرعت آن در محدوده ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود که ضرورت توجه به شرایط جوی در این روز را افزایش می‌دهد.



ترابیان با اشاره به تغییرات دمایی روزهای پیش‌رو گفت: هرچند چهارشنبه افزایش جزئی دما مورد انتظار است، اما از پنجشنبه تا شنبه روند کاهش محسوس دما در استان قم پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، کمینه دمای شهر قم در روز پنج‌شنبه ۱۴ درجه و بیشینه آن ۲۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود که بیانگر کاهش دمای بیشینه نسبت به روز چهارشنبه است.



این کارشناس هواشناسی قم اظهار کرد: روز جمعه نیز آسمان استان در شرایط نیمه‌ابری تا ابری قرار می‌گیرد و در برخی ساعات بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق نیز وجود دارد.



وی گفت: فعالیت‌های جوی با شرایطی مشابه در روزهای بعد نیز ادامه خواهد داشت و این وضعیت تا شامگاه یکشنبه هفته آینده تداوم می‌یابد، هرچند جزئیات پیش‌بینی با توجه به بررسی نقشه‌های جدید هواشناسی در بولتن‌های روزانه به‌روزرسانی خواهد شد.



ترابیان با اشاره به شرایط جوی در مناطق مرتفع استان بیان کرد: از پنج‌شنبه‌شب تا شنبه، احتمال وقوع مه‌آلودگی در برخی ساعات افزایش می‌یابد و این پدیده به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز و در ارتفاعات استان از احتمال بیشتری برخوردار است.



وی ادامه داد: تغییرات جوی روزهای آینده علاوه بر کاهش دما، با نوسانات وضعیت ابرناکی، وزش باد و احتمال بارندگی همراه خواهد بود و در برخی ساعات نیز وقوع پدیده‌های رعدوبرقی دور از انتظار نیست.



این کارشناس هواشناسی قم خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته، دستجرد با ثبت دمای ۷.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرد و جمکران نیز با بیشینه دمای ۲۷.۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر این بازه زمانی بود.