به گزارش خبرگزاری مهر، ترامپ پس از انتشار نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد قصد دارد به یک «مفسر سیاسی» تبدیل شود و درباره دلایل پیروزی و شکست نامزدهای انتخاباتی اظهارنظر کند.

رئیس جمهور آمریکا در این پیام نوشت: «قصد دارم مفسر سیاسی شوم و درباره دلایل پیروزی و شکست نامزدهای انتخابات میاندوره‌ای کنگره، هم از جنبه‌های مثبت و هم منفی، اظهارنظر کنم!»

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که حزب دموکرات در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) موفق شد اکثریت هر دو مجلس کنگره آمریکا را به دست آورد و به سلطه جمهوری‌خواهان بر کنگره پایان دهد.