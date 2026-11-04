قدرت‌الله بیک‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختصاص بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران، اظهار داشت: شهرستان شهرکرد با برخورداری از بالاترین سطح زیر کشت این محصول ارزشمند در استان، موفق به کسب رتبه نخست در زمینه سطح زیر کشت زعفران در میان شهرستان‌های استان شده است.

وی افزود: در راستای تکمیل زنجیره تولید و ارتقای کیفیت محصول، دو کارگاه نیمه‌صنعتی مجهز به دستگاه‌های خشک‌کن پرسی و اتویی در سطح شهرستان فعالیت دارند که نقش مؤثری در فرآوری اصولی زعفران، حفظ کیفیت و افزایش ارزش افزوده این محصول ایفا می‌کنند.

بیک‌زاده با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر در شرایط محدودیت منابع آبی، خاطرنشان کرد: زعفران به‌عنوان محصولی با ارزش اقتصادی بالا و نیاز آبی نسبتاً پایین، از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی شهرستان محسوب می‌شود و توسعه کشت آن می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه باشد.