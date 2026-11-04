به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الشمال قطر در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه ۱۲ آبان در شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که نماینده کشورمان موفق شد با گل دقیقه ۹۰ یاسر آسانی حریف قطری خود را شکست دهد تا استقلال به سومین پیروزی در چهار دیدار اخیر در رقابت های آسیایی دست یابد.

رسانه قطری «qatartribune» در گزارشی به پیروزی یک بر صفر استقلال مقابل الشمال در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا پرداخت و گل لحظه آخری یاسر آسانی را عامل شکست نماینده قطر دانست.

این رسانه با اشاره به بازگشت استقلال پس از شکست برابر شباب‌الاهلی، از درخشش حبیب فرعباسی در مهار موقعیت‌های بغداد بونجاح و چند واکنش مؤثر دروازه‌بان الشمال مقابل حملات آبی‌پوشان نوشت.

روزنامه قطری «الرایه» در گزارشی به شکست یک بر صفر الشمال مقابل استقلال در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا پرداخت و نوشت نماینده قطر با وجود ارائه نمایشی جنگنده در شهر بصره، در آخرین لحظات مسابقه امتیاز از دست داد. همچنین این روزنامه تیتر زد: الشمال در بصره جنگید اما در آخرین لحظات امتیاز از دست داد.

رسانه مصری «yallakora» در گزارشی به شکست یک بر صفر الشمال قطر مقابل استقلال ایران در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا پرداخت و نوشت یاسر آسانی با گل دقیقه ۹۰ سه امتیاز ارزشمند را برای نماینده ایران به ارمغان آورد.

این رسانه با اشاره به حضور محمدعلی بن رمضان (بازیکن مصری) در ترکیب الشمال اعلام کرد استقلال با وجود مالکیت توپ کمتر (۴۶ درصد در برابر ۵۴ درصد)، از نظر تعداد شوت در چارچوب عملکرد بهتری داشت و ۶ ضربه از ۱۱ شوت این تیم در چارچوب بود؛ در حالی که الشمال از ۱۲ شوت خود تنها سه بار دروازه استقلال را تهدید کرد.