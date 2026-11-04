به گزارش خبرنگار مهر، ظفر ذاکر ملی‌ پوش پارادوومیدانی ایران که در بازی‌ های پاراآسیایی ناگویا موفق به کسب دو مدال نقره در مواد پرتاب نیزه و پرتاب دیسک شد، از نحوه برخورد مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با مدال‌آوران این استان گلایه دارد.



ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به نمایندگی از استان البرز به بازی های پاراآسیایی اعزام شده بود، اظهار داشت: مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان حتی برای استقبال از من یا دیگر ورزشکاران استان که در ناگویا صاحب مدال شدند، به فرودگاه هم نیامدند؛ این در حالی است که با توجه به فاصله کوتاه تهران تا البرز، انتظار داشتم حداقل در بازگشت از این رویداد و پس از کسب دو مدال برای کشور و استانم، شاهد حضور آنها باشم.



وی افزود: تا امروز حتی یک پیام یا تماس هم از سوی مسئولان اداره کل نداشته‌ ام تا حداقل با یک تبریک و ابراز محبت، باعث دلگرمی من شوند. طبیعی است که چنین برخوردی موجب دلخوری و گله‌ مندی است.



این ملی‌ پوش پارادوومیدانی با اشاره به اینکه حمیدرضا رضایی سرپرستی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز را بر عهده دارد، گفت: حدود یک سال و نیم از حضور ایشان در این مسئولیت می‌ گذرد، اما به نظر می‌ رسد بیشتر تمرکز بر وضعیت مدیریتی و حضور ثابت خودشان در اداره کل است و توجه کافی به ورزشکاران وجود ندارد.



ذاکر با بیان اینکه مراسمی برای تجلیل از مدال‌ آوران بازی‌ های پاراآسیایی برای ۲۶ آبان از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: البته مسائل مالی و پرداخت پاداش به مدال‌ آوران اهمیت دارد اما همه موضوع این نیست. برای منِ ورزشکار مهم است که مسئولان استانم به اندازه‌ ای برای موفقیتم ارزش قائل باشند که برای استقبال به فرودگاه بیایند یا اگر امکان حضور ندارند، دست‌ کم با یک تماس تلفنی جویای حالم شوند.



وی در ادامه با اشاره به دستاورد فنی خود در بازی‌ های پاراآسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: مدال نقره پرتاب نیزه را با رکوردشکنی به دست آوردم و همین نتیجه باعث شد سهمیه حضور در مسابقات جهانی ازبکستان را که سال آینده برگزار می‌ شود، کسب کنم. پس از مدت کوتاهی استراحت، تمریناتم را برای حضور در این رقابت‌ ها از سر می‌ گیرم تا با کسب نتیجه مطلوب بتوانم سهمیه مستقیم بازی‌ های پارالمپیک را به دست بیاورم.



دارنده دو مدال نقره پاراآسیایی در پایان به برخی مشکلات زیرساختی رشته خود در استان البرز اشاره کرد و گفت: هیئت پارادوومیدانی استان البرز به‌ تازگی تأسیس شده و در حال حاضر هنوز زمین مناسبی برای انجام تمرینات در اختیار نداریم. امیدوارم این مشکل نیز هرچه زودتر برطرف شود تا بتوانیم با شرایط بهتری برای مسابقات پیش رو آماده شویم.