به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در آیین گرامیداشت ۱۳ آبان و نواختن زنگ استکبارستیزی در دبستان دخترانه هجرت یاسوج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان، رهبر شهید و شهدای دانش‌آموزی به‌ویژه شهدای ۱۳ آبان، برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت کرد و برای دولت وفاق ملی آرزوی موفقیت داشت.

وی با اشاره به نامگذاری ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: سه رویداد مهم تاریخی در این روز، زمینه‌ساز این نامگذاری شده است که شامل تبعید امام خمینی(ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت ۵۶ دانش‌آموز در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح ابعاد تاریخی این رویدادها افزود: تبعید امام خمینی(ره) نتوانست نهضت اسلامی را متوقف کند و این حرکت در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم ستمشاهی انجامید. همچنین در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، دانش‌آموزان در کنار مردم به شهادت رسیدند و به همین مناسبت این روز به عنوان روز دانش‌آموز نامگذاری شد.

وی ادامه داد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نیز از دیگر رویدادهای مهم این روز بود که به گفته وی، چهره آمریکا را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد.

رحمانی با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا و توجه به نقش نسل جوان در آینده کشور گفت: دانش‌آموزان باید با اراده و انگیزه قوی، مسیر تعلیم و تربیت و توانمندسازی خود را دنبال کنند تا برای پذیرش مسئولیت‌های آینده کشور آماده شوند.

وی با اشاره به جایگاه معلمان و فرهنگیان در تربیت نسل آینده تصریح کرد: معلمان رسالت سنگینی در حوزه آموزش و پرورش بر عهده دارند و این مجموعه باید منشأ تحول و پیشرفت در جامعه باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با قدردانی از تلاش مدیران، معلمان و فرهنگیان و حمایت دولت و نظام از برنامه‌های آموزش و پرورش، از بهبود شاخص‌های این حوزه در استان خبر داد و تأکید کرد: روند آغازشده باید با قدرت ادامه پیدا کند و نباید تصور کنیم که همه قله‌ها فتح شده است؛ چراکه دستیابی به اهداف مطلوب در نظام تعلیم و تربیت نیازمند تلاش مستمر و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویارویی استکبار جهانی با ملت ایران، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: ملت ایران در پرتو انقلاب اسلامی پرچم‌دار مبارزه با استکبار است و در شرایط حساس کنونی نیز اتحاد، انسجام و هوشیاری خود را حفظ کرده است.