به گزارش خبرنگار مهر، حمید عسکری مدیر بخش علمی و پژوهشی هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی با تشریح رویکرد پژوهشی این دوره گفت: هدف این است که جشنواره علاوه بر فراهم‌کردن فرصت اجرا و معرفی هنرمندان، بستری برای تولید و تبادل دانش درباره موسیقی نواحی ایران نیز باشد.

عسکری با اشاره به رویکرد بخش پژوهش در این دوره عنوان کرد: رویکرد بخش پژوهش در این دوره، تقویت نگاه علمی و تحلیلی به موسیقی نواحی ایران و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای گفتگو میان پژوهشگران، موسیقی‌دانان و صاحبان سنت‌های موسیقایی است. البته موسیقی نواحی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از نغمه‌ها و شیوه‌های اجرایی دانست؛ این موسیقی با زبان، حافظه تاریخی، زیست اجتماعی و تجربه نسل‌های مختلف پیوند دارد. بنابراین، شناخت آن به پژوهش‌هایی نیاز دارد که هم ویژگی‌های ساختاری و زیبایی‌شناختی موسیقی را بررسی کنند و هم زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی شکل‌گیری و انتقال آن را در نظر بگیرند.

وی افزود: بر همین اساس، محورهای پژوهشی این دوره طیفی از مطالعات تطبیقی و ارتباطات میان‌فرهنگی تا تحلیل ساختارهای موسیقایی، بررسی نسبت سنت و نوآوری و مطالعه شیوه‌های انتقال دانش موسیقایی را دربرمی‌گیرد. هدف آن است که جشنواره علاوه بر فراهم‌کردن فرصت اجرا و معرفی هنرمندان، بستری برای تولید و تبادل دانش درباره موسیقی نواحی ایران نیز باشد.

مدیر بخش علمی و پژوهشی هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی درباره تفاوت بخش پژوهش این دوره با دوره‌های پیشین بیان کرد: تفاوت بخش پژوهش این دوره را باید بیش از آنکه در طرح موضوعاتی کاملاً بی‌سابقه جست‌وجو کنیم، در بازتعریف و صورت‌بندی روشن‌تر قلمرو پژوهش دانست. در دوره‌های پیشین نیز موضوعاتی مانند سنت، اصالت، خلاقیت و تغییرات موسیقایی مطرح بوده‌اند اما در فراخوان این دوره تلاش کرده‌ایم حوزه‌های مختلف مطالعه موسیقی نواحی را در چهار محور مشخص «مطالعات تطبیقی و ارتباطات میان‌فرهنگی»، «نسبت سنت و نوآوری»، «تحلیل ساختارها و ویژگی‌های موسیقایی» و «انتقال دانش و زیست اجتماعی موسیقی» سامان دهیم.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: این صورت‌بندی کمک می‌کند پژوهش موسیقی نواحی را به معرفی هنرمندان، ثبت نمونه‌ها یا توصیف سنت‌ها محدود نکنیم بلکه تحلیل موسیقایی، بررسی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و مطالعه شیوه‌های یادگیری و انتقال دانش را نیز در نظر بگیریم. بنابراین، تفاوت اصلی این دوره را باید در شفاف‌تر شدن قلمرو موضوعی و ایجاد توازن میان ابعاد موسیقایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی پژوهش دانست.

عسکری در ادامه، درباره سازوکارهای در نظر گرفته‌شده برای افزایش اثرگذاری جشنواره اظهار کرد: از منظر بخش پژوهش، اثرگذاری جشنواره زمانی محقق می‌شود که دستاوردهای آن به چند روز برگزاری محدود نماند. برای رسیدن به این هدف، سه مسیر اهمیت دارد.

وی نخستین مسیر را انتشار و دسترس‌پذیرکردن نتایج پژوهش‌ها دانست و افزود: مقالات پذیرفته‌شده باید پس از ارزیابی علمی، در قالب مجموعه‌ای منسجم منتشر شوند تا پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان بتوانند در مطالعات بعدی از آنها استفاده کنند.

این پژوهشگر دومین مسیر را پیوند پژوهش با مستندسازی میدانی و دانش هنرمندان عنوان کرد و گفت: ثبت نمونه‌های صوتی و تصویری، روایت‌های شفاهی، شیوه‌های اجرایی و تجربه‌های استادان موسیقی نواحی می‌تواند منابعی ارزشمند برای پژوهش‌های آینده فراهم کند؛ البته این کار باید با رعایت حقوق هنرمندان و اصول اخلاق پژوهش انجام شود.

مدیر بخش علمی و پژوهشی هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های پژوهشی پس از جشنواره ادامه داد: سومین مسیر، تداوم فعالیت‌های پژوهشی پس از جشنواره است. برگزاری نشست‌های تخصصی، معرفی و نقد کتاب‌ها و پژوهش‌های تازه، ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و هنرمندان و فراهم‌کردن امکان دسترسی به مستندات و داده‌های معتبر، می‌تواند به شکل‌گیری یک جریان پایدار مطالعاتی کمک کند. در برنامه‌های اعلام‌شده این دوره نیز بر فعال‌ماندن دبیرخانه در طول سال، ادامه نشست‌های علمی، انتشار آثار و تکمیل بانک اطلاعاتی موسیقی نواحی تأکید شده است.

عسکری در پایان گفت: به اعتقاد من، موفقیت بخش پژوهش را باید با این پرسش سنجید که پس از پایان جشنواره چه چیزی به دانش ما درباره موسیقی نواحی افزوده شده و چه منابع، مستندات و ارتباطات علمی پایداری برای آینده باقی مانده است. اگر جشنواره بتواند از یک رویداد مقطعی به بستری برای تولید، انتشار و انباشت دانش تبدیل شود، بخش پژوهش به یکی از مؤثرترین بخش‌های آن بدل خواهد شد.