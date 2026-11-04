به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الوصل امارات و نیروی هوایی عراق شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان به مصاف هم رفتند که این بازی پُر گل در نهایت با برتری ۴ بر ۳ نماینده امارات همراه شد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی الوصل در این بازی از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت و موفق شد یک گل و یک پاس گل به نام خود به ثبت برساند.

در همین حال روزنامه «الخلیج» امارات در گزارشی که بامداد امروز چهارشنبه ۱۳ آبان در خروجی سایت خود منتشر کرده در رابطه با الوصل و طارمی نوشت: تیم فوتبال الوصل در دیداری پرهیجان و تماشایی موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ از سد نیروی هوایی عراق عبور کند تا نخستین پیروزی قاره‌ای خود در فصل جاری را به دست آورد. این پیروزی در حالی رقم خورد که الوصل پس از پایان هفته چهارم مسابقات، نخستین سه امتیاز خود را در این رقابت‌ها کسب کرد.

این برد پس از دو شکست متوالی، امید تازه‌ای به تیم زردپوش اماراتی برای رقابت با سایر تیم‌ها و صعود به مرحله بعد بخشید. الوصل در دو دیدار ابتدایی خود برابر القادسیه عربستان با نتیجه ۲ بر یک در این کشور و مقابل الاهلی عربستان با نتیجه ۳ بر یک در دبی شکست خورده بود و شروع چندان خوبی در مسابقات نداشت.

الوصل بار دیگر قدرت و توان هجومی خود را به نمایش گذاشت و توانست چهار بار دروازه حریف عراقی را باز کند. در این مسابقه مهدی طارمی ستاره ایرانی الوصل عملکرد درخشانی داشت و جایزه بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد. روزنامه الخلیج تاثیرگذاری طارمی در پیروزی تیمش را قابل توجه دانست و از این نمایش به عنوان یکی از بهترین عملکردهای ۹۰ دقیقه‌ای او از زمان حضورش در الوصل یاد کرد.

طارمی در این مسابقه ابتدا با عبور از تله آفساید و قرار گرفتن در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان نیروی هوایی عراق، گل نخست الوصل را به ثمر رساند. مهاجم ایرانی در ادامه با گرفتن یک ضربه پنالتی زمینه‌ساز گل دوم تیمش شد. ضربه‌ای که خیمینز آن را به گل تبدیل کرد. طارمی همچنین در ادامه مسابقه با ارسال پاس گل، نقش مستقیمی در به ثمر رسیدن گل چهارم الوصل داشت گلی که خیمینز به ثمر رساند و هشتادمین گل تاریخ این باشگاه در رقابت‌های قاره‌ای نیز محسوب می‌شد.

روزنامه الخلیج در بخش دیگری از گزارش خود به مشکلات خط دفاعی الوصل پرداخت و تاکید کرد که با وجود درخشش این تیم در فاز هجومی، عملکرد دفاعی به یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های این تیم تبدیل شده است. الوصل در دیدار برابر نیروی هوایی عراق نیز تا آستانه پرداخت بهای اشتباهات فردی و گروهی خود پیش رفت و در نهایت سه بار دروازه‌اش باز شد.

گلزنی برابر الوصل برای حریفان به امری نسبتا آسان تبدیل شده است؛ چرا که این تیم از مجموع ۱۳ مسابقه رسمی خود در فصل جاری و در رقابت‌های داخلی و آسیایی، تنها در سه دیدار موفق شده دروازه‌اش را بسته نگه دارد و با کلین‌شیت زمین مسابقه را ترک کند.