خبرگزاری مهر، گروه سیاست - نفیسه عبدالهی: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از تغییر موازنه قدرت در واشنگتن و تضعیف موقعیت حزب جمهوری‌خواه حکایت دارد؛ تحولی که می‌تواند معادلات سیاسی دولت دونالد ترامپ را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه ادامه سیاست‌های تقابلی این کشور، به‌ویژه در قبال ایران، را افزایش دهد.

پیروزی دموکرات‌ها در رقابت سنا و پیشروی این حزب در مجلس نمایندگان، در شرایطی رقم خورده که عملکرد دولت ترامپ در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با انتقادهای گسترده‌ای مواجه بوده است. از این منظر، انتخابات میان‌دوره‌ای را باید فراتر از رقابت بر سر کرسی‌های کنگره و نوعی ارزیابی عمومی از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا دانست.

جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل سیاسی ترامپ

یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه سیاسی در آمریکا، پیامدهای جنگ با ایران و هزینه‌های اقتصادی و امنیتی آن است. افزایش نگرانی درباره قیمت انرژی، فشار بر معیشت خانوارها و احتمال گسترش درگیری‌ها، جنگ را از یک موضوع صرفاً سیاست خارجی به مسئله‌ای تأثیرگذار بر زندگی روزمره شهروندان آمریکایی تبدیل کرده است.

ترامپ با وعده اولویت‌دادن به منافع داخلی آمریکا و پرهیز از درگیری‌های پرهزینه به قدرت رسید؛ اما ورود دولت او به تقابل نظامی با ایران، این شعار را با چالش جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، بخشی از رأی‌دهندگان آمریکایی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید منابع مالی کشور صرف جنگی شود که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و امنیتی بیشتری به جامعه تحمیل کند.

کنگره؛ مانع تازه در برابر تصمیمات کاخ سفید

تصاحب اکثریت کنگره توسط دموکرات‌ها می‌تواند دست دولت ترامپ را در پیشبرد برخی سیاست‌ها ببندد. کنگره ابزارهای مهمی برای نظارت بر دولت، بررسی هزینه‌های نظامی، تحقیق درباره تصمیمات اجرایی و کنترل بودجه در اختیار دارد. با این حال، این تحول به معنای توقف فوری سیاست‌های ترامپ نیست؛ زیرا رئیس‌جمهور آمریکا همچنان از اختیارات اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح برخوردار است. بنابراین، مهم‌ترین پیامد این انتخابات، افزایش محدودیت‌های سیاسی و نهادی دولت خواهد بود.

پیام قالیباف؛ مردم آمریکا با جنگ همراه نیستند

در همین چارچوب، واکنش محمدباقر قالیباف به نتایج انتخابات آمریکا از اهمیت سیاسی برخوردار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت مردم آمریکا با جنگ نوشت: «چه از روی وجدان و چه از فشار خرج و مخارج زندگی، مردم آمریکا به جنگ نه گفتند و ما هم این پیام را تأیید می‌کنیم.»

قالیباف همچنین هشدار داد که اگر دولت آمریکا به خواست عمومی مردم خود بی‌اعتنایی کند و در خدمت منافع بازیگران خارجی قرار گیرد، با پاسخی مواجه خواهد شد که به کابوسی برای واشنگتن تبدیل می‌شود.

این موضع‌گیری را می‌توان تلاشی برای برجسته‌کردن شکاف میان مطالبات جامعه آمریکا و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت ترامپ ارزیابی کرد. نکته قابل توجه در پیام قالیباف، تفکیک میان مردم آمریکا و تصمیمات دولت این کشور است؛ تفکیکی که نشان می‌دهد مخالفت با جنگ الزاماً به معنای تقابل با جامعه آمریکا نیست.

آیا شکست جمهوری‌خواهان سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر می‌دهد؟

پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند نظارت بر سیاست‌های دولت ترامپ را افزایش دهد، اما لزوماً به تغییر فوری راهبرد آمریکا در قبال ایران منجر نخواهد شد.

با این حال، افزایش فشار اقتصادی و سیاسی جنگ بر دولت آمریکا می‌تواند ادامه آن را برای ترامپ دشوارتر کند. هرچه هزینه‌های این تقابل بیشتر شود، مخالفت‌های داخلی نیز ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری بر تصمیمات کاخ سفید پیدا خواهند کرد.

در مجموع، انتخابات میان‌دوره‌ای یک پیام روشن برای دولت ترامپ دارد و آن اینکه قدرت نظامی و سیاسی بدون برخورداری از حمایت عمومی، نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت راهبردهای واشنگتن باشد.

اکنون دموکرات‌ها فرصت بیشتری برای به چالش کشیدن سیاست‌های کاخ سفید به دست آورده‌اند و دولت ترامپ باید در شرایطی به مسیر خود ادامه دهد که هزینه سیاسی تصمیماتش، به‌ویژه درباره جنگ با ایران، بیش از گذشته زیر ذره‌بین افکار عمومی آمریکا قرار گرفته است.