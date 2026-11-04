به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ادبی «یاد لامرد» با هدف بازتاب مظلومیت کودکان و مادران لامرد و ثبت تاریخی رنج‌ها و ایستادگی مردم این سرزمین، از نویسندگان و شاعران برای شرکت در این رویداد ادبی دعوت کرد.

در این فراخوان، از تمامی اهالی قلم دعوت شده است تا با خلق آثار ادبی در قالب شعر و داستان، صدای مظلومیت مردم لامرد را به گوش جهانیان برسانند و اجازه ندهند این بخش از تاریخ به فراموشی سپرده شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، شرکت در فراخوان برای عموم اهالی قلم آزاد است و در کنار آن، یک کارگاه آموزشی رایگان نیز برگزار خواهد شد. همچنین به نفرات اول تا سوم هر بخش جوایز نقدی تعلق می‌گیرد و آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر خواهند شد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۹ اسفندماه ۱۴۰۵ به شناسه @Admin_khaneravii در اپلیکیشن بله ارسال کنند.

اطلاع‌رسانی درباره جزئیات فراخوان و اخبار تکمیلی از طریق کانال «یاد لامرد» در پیام‌رسان بله به نشانی زیر انجام می‌شود:

https://ble.ir/yadelamerd

این رویداد به همت خانه راوی و با شعار «هر راوی یک صدا» برگزار می‌شود.