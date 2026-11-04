به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:



ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان



گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی



گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری



ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها



گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی