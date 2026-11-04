به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهیهای عمومی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان میپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
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