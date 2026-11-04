به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی نخستین المپیاد ساحلی دانش‌آموزی از اداره‌کل آموزش و پرورش و هیئت ورزش‌های دانش‌آموزی برای همکاری در برگزاری این المپیاد ساحلی قدردانی و اظهار کرد: توسعه ورزش‌های ساحلی و استعدادیابی از اهداف اصلی این مسابقات است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: این المپیاد می‌تواند سکوی پرتابی برای حضور ورزشکاران مستعد در عرصه قهرمانی رشته‌های ساحلی باشد.

وی بر ساماندهی بانک اطلاعاتی ورزشکاران شرکت‌کننده تأکید کرد و گفت: باید این ورزشکاران شناسایی و در مسیر ورزش قهرمانی هدایت شوند.

گفتنی است این المپیاد ساحلی برای نخستین بار در سطح کشور برگزار می‌شود و مرحله شهرستانی آن با حضور بیش از ۳ هزار ورزشکار انجام خواهد شد.