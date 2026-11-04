به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی به مناسبت ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی نوشت: چقدر دیگر باید نقاب کنار برود تا خوی سلطه گری‌اش را بی پرده و بیشتر عریان کند؟ وجدان های بیدار، تعارف را کنار گذاشته اند. روز مبارزه با استکبار، روز به خاک مالیدن پوزه این قلدران وحشی خواهد شد انشالله تعالی.