به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی به مناسبت ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی نوشت: چقدر دیگر باید نقاب کنار برود تا خوی سلطه گریاش را بی پرده و بیشتر عریان کند؟ وجدان های بیدار، تعارف را کنار گذاشته اند. روز مبارزه با استکبار، روز به خاک مالیدن پوزه این قلدران وحشی خواهد شد انشالله تعالی.
حجت الاسلام قمی به مناسبت ۱۳ آبان ماه نوشت: روز مبارزه با استکبار، روز به خاک مالیدن پوزه این قلدران وحشی خواهد شد.
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