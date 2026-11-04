به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همزمان با صبح چهارشنبه و در آستانه ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، در نقاط مختلف استان سمنان آغاز شد.

مردم متدین و خداجوی استان سمنان، دیار سه هزار شهید، از دقایقی پیش با حضور در میادین و معابر اصلی شهرها و روستاها، برای شرکت در این حماسه مردمی و اعلام انزجار از سیاست‌های استکباری دشمنان گرد هم آمدند.

حجت‌الاسلام عباس خرمیان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ۶۴ نقطه استان خبر داد و اظهار کرد: این مراسم در هشت شهرستان، ۲۰ نقطه شهری و ده‌ها روستای استان آغاز شده و گزارش‌های اولیه از حضور گسترده مردم حکایت دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور پرشور مردم در راهپیمایی امسال افزود: با توجه به شرایط کشور و منطقه و همچنین تهدیدها و اظهارات دشمنان، انتظار می‌رفت مردم استان سمنان بار دیگر حضوری باشکوه و حماسی در این مراسم داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر سابقه حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی بیان کرد: مردم این استان در طول ۴۷ سال گذشته و در تمامی بزنگاه‌های حساس، همواره با حضور خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.

یکی از ویژگی‌های راهپیمایی امسال، تقارن آن با ایام سوگواری فاطمیه و حضور پیکر هفت شهید والامقام تازه‌تفحص‌شده دوران دفاع مقدس در میان مردم است؛ موضوعی که حال‌وهوای معنوی و حماسی ویژه‌ای به این مراسم بخشیده است. قرار است پیکر این شهدا روز پنجشنبه در نقاط مختلف استان سمنان تشییع و به خاک سپرده شود.

از مرکز استان نیز خبر می‌رسد راهپیمایی مردم سمنان از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی (ره) در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان در صفوفی منسجم، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دهند.

در دیگر شهرستان‌های استان از جمله شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدی‌شهر و میامی نیز مردم با حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کرده‌اند تا بار دیگر وحدت، انسجام ملی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.