به گزارش خبرگزاری مهر، میر حسن موسوی، قائم‌مقام راه‌آهن در نشست کمیسیون عالی گراف حمل‌ونقل ریلی با اشاره به وضعیت مطلوب آماده‌به‌کاری لکوموتیوهای مسافری و کاهش خرابی‌های ناوگان، استمرار اقدامات فنی و تعمیراتی را برای کاهش توقف و تأخیر قطارها و افزایش قابلیت اطمینان ناوگان ضروری دانست.

وی آمادگی قطارهای امداد، تجهیزات فنی و لکوموتیوهای پشتیبان را از الزامات مدیریت شرایط اضطراری برشمرد و بر امدادرسانی سریع، رعایت الزامات ایمنی و انجام تعمیرات اساسی و اصولی برای حفظ پایداری ناوگان تأکید کرد.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن همچنین ایمن‌سازی خطوط در برابر مخاطرات طبیعی، تقویت مناطق حادثه‌خیز و ریشه‌یابی عوامل بروز حوادث را از اقدامات ضروری برای تضمین ایمنی و استمرار حرکت قطارها دانست.

وی توسعه ناوگان و خطوط مستقل حومه‌ای و افزایش سهم ریل در جابه‌جایی مسافران را از اولویت‌های حمل‌ونقل ریلی برشمرد و تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری امور شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای را ضروری دانست.

موسوی همچنین با اشاره به برنامه واگذاری تعمیرات جاری واگن‌های باری به بخش خصوصی، بر اجرای این طرح بدون ایجاد اختلال در سیر و بهره‌برداری واگن‌ها تأکید کرد و کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تعمیراتی را از اهداف آن دانست.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن در ادامه، شناسایی زمین‌های مازاد مستعد واگذاری به کارکنان واجد شرایط با هماهنگی سازمان ملی زمین و مسکن و نهایی‌سازی ساختار سازمانی جدید راه‌آهن متناسب با قوانین و مقررات بالادستی را مورد تأکید قرار داد.

وی در پایان، افزایش درآمدهای غیرعملیاتی در نیمه دوم سال را از اولویت‌های اقتصادی راه‌آهن دانست و بر شناسایی ظرفیت‌های درآمدزا و بهره‌برداری مؤثر از دارایی‌ها و امکانات موجود تأکید کرد.