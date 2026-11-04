به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت این نتیجه را ضربه‌ای به خود و ریاست‌جمهوری‌اش تلقی نمی‌کند!

وی افزود: «من این نتیجه را ضربه‌ای به خودم نمی‌دانم. ما از نظر اقتصاد و همه اقداماتی که انجام داده‌ایم، بهترین دو سال تاریخ ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته‌ایم!»

رئیس جمهور آمریکا گفت: «به دموکرات‌ها تبریک می‌گویم. آنها کار خوبی انجام دادند. ۱۱ سال بود که در انتظار چنین فرصتی بودند و سرانجام به آن دست یافتند.»

ترامپ، شکست جمهوری‌خواهان را به عملکرد نامزدهایی نسبت داد که از آنها حمایت کرده بود و مدعی شد برخی از این نامزدها با او مخالفت کرده‌اند و نتوانسته‌اند پایگاه رأی‌دهندگانش را برای حضور در انتخابات ترغیب کنند.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار شد. در این انتخابات، تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و یک‌سوم کرسی‌های مجلس سنا به رأی گذاشته شد. در نتیجه این انتخابات، دموکرات ها توانستند اکثریت را در کنگره به دست آورند.