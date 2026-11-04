به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ را همیشه فاتحان روایت می‌کنند؛ همان‌هایی که قدرت تدوین روایت‌ها، برجسته‌سازی وقایع و به حاشیه راندن حقیقت‌ها را در اختیار دارند. در چنین شرایطی، گاهی آنچه به‌عنوان تاریخ رسمی یک ملت به نسل‌های بعد منتقل می‌شود، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده تمام واقعیت‌ها باشد، تصویری گزینش‌شده از گذشته است؛ تصویری که می‌تواند فاصله‌ای معنادار میان شعارها و عملکردهای صاحبان قدرت ایجاد کند. کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» نوشته محمدصادق کوشکی، تلاشی برای عبور از همین تصویر آشنای رسمی و بازخوانی تاریخ ایالات متحده از زاویه‌ای انتقادی است.

آمریکا در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای جهان، همواره با مفاهیمی همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و فرصت‌های برابر معرفی شده است. این مفاهیم چنان در ساختار تبلیغاتی و هویتی این کشور جای گرفته‌اند که گاهی کمتر کسی درباره نسبت میان این شعارها و عملکرد تاریخی دولت‌های آمریکا پرسش می‌کند. پرسش محوری کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» نیز از همین نقطه آغاز می‌شود: آیا آنچه آمریکا درباره خود می‌گوید، با آنچه در تاریخ خود انجام داده است، همخوانی دارد؟

محمدصادق کوشکی در این اثر تلاش کرده است با زبانی طنزآمیز، بخشی از تناقض‌های تاریخی و سیاسی ایالات متحده را به تصویر بکشد. انتخاب طنز برای روایت چنین موضوعی، صرفاً یک انتخاب ادبی نیست؛ بلکه شیوه‌ای برای برجسته کردن فاصله میان ادعاهای پرطمطراق و واقعیت‌های تاریخی است. طنز در این کتاب قرار است مخاطب را از مواجهه منفعلانه با روایت‌های رایج خارج کند و او را به تأمل درباره پشتوانه تاریخی شعارهای سیاسی آمریکا وادارد.

یکی از نقاط قابل توجه کتاب، آغاز روایت از شکل‌گیری ایالات متحده است. کشوری که در روایت‌های رایج، گاه به‌عنوان نماد آزادی و دموکراسی معرفی می‌شود، اما بررسی تاریخ پیدایش آن، پرسش‌های مهمی درباره سرنوشت ساکنان بومی قاره آمریکا، برده‌داری و چگونگی شکل‌گیری ساختار قدرت در این کشور پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

تاریخ آمریکا را نمی‌توان بدون توجه به سرنوشت سرخ‌پوستان، تجارت برده و تبعیض‌های نژادی فهمید. این واقعیت‌ها بخش مهمی از تاریخ شکل‌گیری و توسعه ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. کتاب می‌کوشد با برجسته کردن این بخش‌های کمتر مورد توجه در روایت‌های عامه‌پسند، مخاطب را با سویه‌هایی از تاریخ آمریکا آشنا کند که در تصویر آرمانی این کشور کمتر دیده می‌شوند.

محور مهم دیگر اثر، بررسی جایگاه آمریکا در عرصه بین‌الملل است. مسئله اینجاست که چگونه کشوری که خود را مدافع آزادی ملت‌ها و حقوق بشر معرفی می‌کند، در مقاطع مختلف تاریخی درگیر مداخلات سیاسی و نظامی، حمایت از حکومت‌های اقتدارگرا و سیاست‌های مداخله‌جویانه شده است؟ این پرسش، صرفاً یک بحث تاریخی نیست؛ بلکه به یکی از مسائل اصلی در فهم سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است.

در این میان، نسبت آمریکا با ایران نیز جایگاه ویژه‌ای در کتاب دارد. برای مخاطب ایرانی، شناخت آمریکا صرفاً مطالعه تاریخ یک کشور دوردست نیست؛ چراکه روابط ایران و ایالات متحده، به‌ویژه از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا تحولات پس از انقلاب اسلامی، بخشی مهم از تاریخ سیاسی معاصر ایران را تشکیل می‌دهد. از این منظر، بازخوانی سیاست‌های آمریکا در قبال ایران می‌تواند به درک دقیق‌تر ریشه‌های بی‌اعتمادی میان دو کشور و فهم زمینه‌های تاریخی مناقشات سیاسی کمک کند.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه «تاریخ مستطاب آمریکا»، بهره‌گیری از ظرفیت تصویر و کاریکاتور در کنار متن است. مازیار بیژنی با طراحی کاریکاتورها، به روایت مکتوب کتاب وجهی بصری بخشیده است. این همراهی موجب شده اثر تنها به مخاطبان علاقه‌مند به مطالعات تاریخی و سیاسی محدود نماند و برای خواننده عمومی نیز جذابیت بیشتری پیدا کند. حضور طنز تصویری در کنار طنز نوشتاری، به انتقال مفاهیم و برجسته‌سازی تناقض‌های مورد نظر نویسنده کمک می‌کند.

از سوی دیگر، استفاده از منابع تاریخی و پژوهشی مرتبط با آمریکا، از جمله منابع منتشرشده در خارج از ایران، از نکات مورد توجه در معرفی این اثر است. اهمیت چنین رویکردی در آن است که نقد یک قدرت جهانی، زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که بر شواهد، اسناد و روایت‌های قابل بررسی تکیه داشته باشد؛ نه صرفاً بر مواضع سیاسی و پیش‌فرض‌های ذهنی.

البته باید میان ارزش رسانه‌ای و انتقادی یک اثر با ضرورت ارزیابی علمی جزئیات تاریخی آن تفاوت قائل شد. طنز، هرچند ابزاری مؤثر برای شکستن کلیشه‌ها و جلب توجه مخاطب است، نباید جایگزین بررسی مستند و چندجانبه تاریخ شود. خواننده آگاه می‌تواند در کنار بهره‌گیری از زاویه دید انتقادی کتاب، برخی گزاره‌ها و تحلیل‌های آن را نیز با منابع تاریخی دیگر مقایسه کند. چنین مواجهه‌ای نه‌تنها از ارزش کتاب نمی‌کاهد، بلکه زمینه بهره‌برداری عمیق‌تر از آن را فراهم می‌کند.

شاید مهم‌ترین پیام «تاریخ مستطاب آمریکا» را بتوان در ضرورت عبور از تصویرسازی‌های یک‌سویه درباره قدرت‌های جهانی جست‌وجو کرد. هیچ کشوری را نباید صرفاً بر اساس شعارهای رسمی، تولیدات رسانه‌ای یا تصویری که از خود به جهان عرضه می‌کند شناخت. شناخت واقعی کشورها مستلزم بررسی هم‌زمان تاریخ، ساختار قدرت، رفتار سیاسی و عملکرد بین‌المللی آنهاست.

در روزگاری که روایت‌سازی رسانه‌ای به یکی از ابزارهای مهم قدرت در جهان تبدیل شده است، مطالعه آثاری که مخاطب را به بازخوانی انتقادی تاریخ دعوت می‌کنند، اهمیت مضاعفی دارد. «تاریخ مستطاب آمریکا» از این منظر، تلاشی برای به چالش کشیدن تصویر آرمانی و بی‌نقصی است که از آمریکا در بخشی از ادبیات سیاسی و رسانه‌ای ساخته شده است.

این کتاب بیش از آنکه صرفاً روایتی از گذشته آمریکا باشد، دعوتی به پرسشگری درباره نسبت میان قدرت، حقیقت و تبلیغات است؛ دعوتی برای اینکه پیش از پذیرفتن هر روایت تاریخی، از خود بپرسیم چه کسی آن را روایت می‌کند، کدام بخش‌های واقعیت را برجسته می‌سازد و چه چیزهایی را از چشم مخاطب پنهان می‌کند.

شاید به همین دلیل، «تاریخ مستطاب آمریکا» را بتوان اثری دانست که می‌خواهد مخاطب را از تماشای یک تصویر آماده به سمت خواندن پشت صحنه تاریخ سوق دهد؛ جایی که فاصله میان شعار و عمل، بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند.