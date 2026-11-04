به گزارش خبرنگار مهر، خاتون بم در نخستین مسابقه خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا شروع خوبی نداشت و در دیداری پراتفاق که حتی به‌دلیل شرایط نامساعد جوی با وقفه همراه شد با نتیجه ۴ بر یک مغلوب لئونسا کوبه ژاپن شد. خاتون بم حالا در دومین آزمون خود امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) از ساعت ۱۲ باید به مصاف ناگوهیانگ کره‌شمالی برود. تیمی که نه‌تنها یکی از قدرتمندترین نمایندگان فوتبال زنان آسیا محسوب می‌شود بلکه به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها به دنبال تکرار افتخار فصل گذشته است.

تیم خاتون در شرایطی مقابل نماینده کره‌شمالی قرار می‌گیرد که حریفش نخستین مسابقه خود را با نمایشی مقتدرانه پشت سر گذاشته و آیوادی میانمار میزبان مسابقات را با هفت گل شکست داده است. اختلاف نتایج دو تیم در بازی نخست به‌خوبی نشان می‌دهد که خاتون برای بازگشت به مسیر رقابت و جبران شکست قبلی با چه مأموریت دشواری روبه‌روست. اما ناگوهیانگ دقیقاً چه تیمی است و چه ویژگی‌هایی دارد که آن را به یکی از خطرناک‌ترین رقبای نماینده ایران تبدیل کرده است؟

قهرمانی که از دل یک مسیر دشوار به آسیا رسید

ناگوهیانگ از نظر قدمت باشگاهی قدیمی در فوتبال زنان آسیا محسوب نمی‌شود و فعالیتش به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد؛ اما آنچه این تیم را به سرعت در مسیر پیشرفت قرار داد پشتوانه قدرتمند فوتبال زنان کره‌شمالی و کیفیت بالای بازیکنانی بود که در اختیار داشت. این تیم در مدت‌زمانی نسبتاً کوتاه توانست جایگاه خود را در فوتبال داخلی تثبیت کند و به یکی از نمایندگان پرافتخار این کشور تبدیل شود.

البته مسیر رسیدن ناگوهیانگ به قله فوتبال باشگاهی آسیا از همان ابتدا هموار نبود. این تیم در نخستین دوره رسمی لیگ قهرمانان زنان آسیا با وجود برخورداری از سهمیه حضور در مسابقات به دلیل مشکلات داخلی از شرکت در رقابت‌ها انصراف داد تا فرصت حضور در نخستین دوره را از دست بدهد. با این حال بازگشت دوباره به رقابت‌های قاره‌ای برای نماینده کره‌شمالی با داستانی کاملاً متفاوت همراه شد.

ناگوهیانگ در فصل گذشته کار خود را از مرحله انتخابی آغاز کرد و با عملکردی خیره‌کننده توانست به مرحله اصلی برسد. این تیم در سه مسابقه انتخابی ۲۳ بار دروازه رقبا را باز کرد و حتی یک گل هم دریافت نکرد تا با کنار زدن نمایندگان چین‌تایپه، بوتان و لائوس جواز حضور در مرحله گروهی را به دست آورد.

شرایط در مرحله گروهی برای این تیم به مراتب دشوارتر شد جایی که باید برابر نمایندگان ژاپن، کره‌جنوبی و میانمار قرار می‌گرفت. با وجود یک شکست، دو پیروزی برای صعود به مرحله حذفی کافی بود و ناگوهیانگ به‌عنوان تیم دوم گروه راهی دور بعد شد. از آن مرحله به بعد نماینده کره‌شمالی دیگر اجازه متوقف‌شدن به رقبا نداد. ابتدا هوشی‌مین‌سیتی ویتنام را در یک‌چهارم نهایی کنار زد، سپس در نیمه‌نهایی از سد نماینده کره‌جنوبی گذشت و در نهایت در مسابقه پایانی برابر توکیو وردی ژاپن به پیروزی رسید.

از یک قهرمانی تاریخی تا توجه ویژه رهبر کره‌شمالی

قهرمانی ناگوهیانگ در شرایطی رقم خورد که حضور این تیم در خاک کره‌جنوبی برای برگزاری فینال به‌دلیل مناسبات سیاسی دو کشور اتفاقی کم‌سابقه بود. نماینده کره‌شمالی در دیدار پایانی برابر توکیو وردی ژاپن شکست مرحله گروهی را جبران کرد و با پیروزی یک بر صفر جام قهرمانی را بالای سر برد. این موفقیت با استقبال ویژه‌ای در کره‌شمالی همراه شد و کیم جونگ اون با حضور در اردوی تیم پاداشی ویژه به بازیکنان اهدا کرد. ناگوهیانگ همچنین به‌عنوان قهرمان آسیا راهی نخستین دوره جام قهرمانان باشگاه‌های زنان جهان شد و کار خود را در این رقابت‌ها با پیروزی برابر آکلند یونایتد آغاز کرد.

خط حمله‌ای که باید مهارش کرد

اگر قرار باشد از میان بازیکنان ناگوهیانگ یک نام بیش از سایرین مورد توجه قرار بگیرد بدون تردید باید به «کیم کیونگ یونگ» اشاره کرد. مهاجم ۲۴ ساله‌ای که فصل گذشته یکی از مهم‌ترین مهره‌های تیمش در مسیر قهرمانی بود و در پایان مسابقات نیز عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان زنان آسیا را به دست آورد.

نقش او در فینال برابر توکیو وردی به‌خوبی اهمیتش را نشان می‌دهد. «کیم کیونگ یونگ» تنها گل مسابقه را به ثمر رساند تا نامش به‌عنوان زننده گل قهرمانی ناگوهیانگ در تاریخ این رقابت‌ها ثبت شود. او در نخستین مسابقه فصل جدید نیز موفق شد دروازه آیوادی را باز کند و نشان دهد همچنان یکی از اصلی‌ترین مهره‌های هجومی این تیم است.

البته تمام خطر ناگوهیانگ به این مهاجم خلاصه نمی‌شود. «چوی یون آ» دیگر چهره سرشناس ترکیب نماینده کره‌شمالی است که در رقابت‌های جام جهانی زیر ۲۰ سال عملکرد درخشانی داشت و با ثبت پنج گل توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت.

هدایت این تیم نیز برعهده «ری یو ایل» سرمربی ۴۲ ساله اهل پیونگ‌یانگ است. مربی‌ که توانسته از ظرفیت بازیکنان مستعد فوتبال زنان کره‌شمالی استفاده کند و تیمی بسازد که در مسابقات قاره‌ای از نظر نتیجه‌گیری و قدرت هجومی عملکرد چشمگیری داشته است.

عبور از سد قهرمان برای زنده نگه‌داشتن شانس صعود

حالا تمام این ویژگی‌ها در شرایطی پیش روی خاتون بم قرار گرفته که نماینده ایران برای جبران شکست مسابقه نخست و حفظ شانس صعود خود به نتیجه‌ای مثبت نیاز دارد. ناگوهیانگ در نخستین مسابقه هفت گل به آیوادی زد و بدون دریافت گل از زمین خارج شد؛ آماری که نشان می‌دهد خاتون با تیمی روبه‌روست که هم در فاز هجومی خطرناک است و هم در ساختار دفاعی می‌تواند حریفان را تحت فشار قرار دهد.

با این شرایط نماینده ایران برای داشتن شانس موفقیت باید علاوه بر توجه ویژه به مهار مهاجمان خطرناک حریف در حفظ انسجام دفاعی و استفاده از فرصت‌های هجومی نیز عملکرد متفاوتی نسبت به مسابقه نخست داشته باشد. اشتباهات فردی مقابل تیمی با این سطح از کیفیت می‌تواند هزینه سنگینی داشته باشد و کوچک‌ترین غفلت در محوطه جریمه ممکن است به قیمت از دست رفتن امتیاز تمام شود.