به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار با استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر، از نظر وضعیت بازیکنان مصدوم شرایط بهتری پیدا کرده و رستم آشورماتوف و صالح حردانی مشکلی برای همراهی آبی‌پوشان در این مسابقه ندارند.

رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی استقلال که در دیدار برابر شباب الاهلی امارات دچار مصدومیت شده بود، با پشت سر گذاشتن ریکاوری آماده حضور در میدان است. این بازیکن در دیدار اخیر استقلال مقابل الشمال قطر نیز برای دقایقی اندک به میدان رفت تا مشخص شود شرایط لازم برای بازگشت به ترکیب تیمش را دارد.

همچنین صالح حردانی دیگر مدافع استقلال، در جریان دیدار با الشمال از ناحیه پا احساس درد کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل این بازیکن جدی نیست و او نیز می‌تواند آبی‌پوشان را در دیدار پیش رو همراهی کند.

در حال حاضر سامان تورانیان تنها بازیکن مصدوم استقلال محسوب می‌شود و کادر پزشکی این باشگاه تلاش می‌کند با انجام اقدامات درمانی و آماده‌سازی، شرایط حضور هرچه سریع‌تر این مدافع را در تمرینات و مسابقات فراهم کند.

تیم فوتبال استقلال روز شنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت.