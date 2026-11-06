خبرگزاری مهر- گروه هنر- علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

تهمورس پورناظری؛ تور کنسرت «دیار» به تعویق افتاد

تهمورس پورناظری آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی که قرار بود طی روزهای پیش رو تور بین المللی کنسرت های «دیار» با همراهی پدرش کیخسرو پورناظری و شهرام ناظری شوالیه آواز ایران را آغاز کند با انتشار پستی که با یک فیلم هم همراه بود، از برگزار نشدن این کنسرت ها در تاریخ های از قبل اعلام شده خبر داد.

وی در این باره نوشت:

«با تأسف به آگاهی می‌رسانیم که بنا بر توصیه پزشک معالج استاد کیخسرو پورناظری و مخالفت ایشان با انجام سفر هوایی امکان حضور استاد در تاریخ‌های پیش‌بینی شده برای برگزاری تور کنسرت «دیار» فراهم نخواهد بود.

با وجود حضور استاد شهرام ناظری و تهمورس پورناظری در شهر تورنتو و آغاز تمرین‌های گروه طی روزهای گذشته، «تار پروداکشن» بر آن شد تا به منظور حفظ کیفیت هنری اجرا و فراهم کردن امکان حضور تمامی اعضای گروه برگزاری این تور را به تاریخی دیگر موکول کند.

تاریخ‌های جدید کنسرت‌ها پس از هماهنگی نهایی با سالن‌های برگزاری طی ۲ هفته آینده اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است تمامی بلیت‌های خریداری شده برای تاریخ‌های جدید معتبر خواهند بود و علاقه‌مندان می‌توانند با همان بلیت‌های پیشین در کنسرت‌ها حضور یابند و همچنین عزیزانی که امکان حضور در تاریخ‌های جدید را نداشته باشند می‌توانند از طریق سایت‌های فروش بلیت نسبت به دریافت وجه پرداخت شده اقدام کنند.

از همراهی، شکیبایی و درک ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک میزبان حضور گرم شما در کنسرت «دیار» باشیم.»

رضا بهرام؛ هم خوانی با همایون شجریان در اصفهان

رضا بهرام که این روزها برای برگزاری کنسرت های خود در اصفهان به سر می برد، در یکی از اجراهای کنسرت «هرجا که تویی» همایون شجریان در اصفهان نیز حضور پیدا کرد. از نکات جالب توجه حضور این خواننده موسیقی پاپ در کنسرت همایون شجریان که در فضای مجازی هم وایرال شد، هم‌خوانی او حین اجرای قطعه «مرغ سحر» بود.

این همراهی هنرمندانه که تصاویری از آن در فضای مجازی و رسانه‌های هنری منتشر شده است، بازتاب مثبتی در میان دوستداران هر ۲ هنرمند داشت.

حسین علیشاپور؛ وقتی قرار است هوش مصنوعی کنسرت برگزار کند

حسین علیشاپور خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی با انتشار یک استوری انتقادی که مشخص بود درباره صدها موسیقی وایرال شده این روزهای فضای مجازی که با هوش مصنوعی درست شده‌اند، بود از برخی واکنش ها در این رابطه انتقاد کرد و نوشت:

«این «سرم بازار مسگرهاست، دلم در جنگ بربرهاست» با اون صدای هوش مصنوعی «جیپسی طورِ اسپانیش» خودش به اندازه کافی مهوع هست، بعد شما تصور بفرمایید یک جماعت کثیری هم با سر و اوضاع عجیب و غریب، از تیپ جاهل مسلک بگیر تا فی فی و ملنگ و کارمندی و هنرمند مآب، چپ اپوزیسیون و ... میان و با این آهنگ لب می زنن.

ماجرا به همین جا ختم نمی شه البته. در قاعده این هرم حماقت، کسانی هستند که میان و برای لب زنان اون آهنگ هورا می کشند و کامنت استاد می ذارن و ازشون می پرسن کی قراره کنسرت بدن! یک چنین داستان هایی داریم ما.»

مسعود صادقلو؛ چند نکته درباره شرکت طرف قرارداد

مسعود صادقلو خواننده موسیقی پاپ هم با انتشار مطلبی در استوری خود از ماجرای نحوه قرارداد خود با تهیه کننده و شرکت برگزاری کنسرت هایش صحبت کرد.

وی در این باره نوشت:

«در گوشه کنار مارکت حرفایی می شنوم؛ عزیزان من در مارکت موزیک ایران ما تصمیم داریم خیلی شیک تا اسفند ۴۰۵ فعلا با شرکت «آوای باران» کار کنیم حتی اگه مشکلاتی هم باشه از قبل؛ به نظرم بهتره در حالت دوستی و ادب جدا بشیم چون من دوست ندارم اگر یه نقصی از یکی می‌بینم خوبیشو فراموش کنم.

به هر حال من رو شرکت« آوای باران» روی استیج آورد و مجاز شدنم کار کوچکی نبود ... چون از خیلی ها زیرزمینی تر بودم و بارها برام زندان بریدن و بارها به بدترین شکل دستگیر شده بودم و تعداد پرونده هام زیاد بود!! که به کمک برادرم محسن رجب پور و منوچهر حسنی و دوستان دیگر خیلی هاشو حل کردیم.

بله حالا شاید مشکلاتی با «آوای باران» داشتیم اما منو راضی کردن و به توافق رسیدیم تا پایان سال ۴۰۵ ادامه بدیم. من شرایط رو سنجیدم و دیدم باهام تو بعضی از مسائل که جای گفتنش اینجا نیست کنار اومدن؛ پس نتیجه این شد که تا پایان امسال ادامه بدیم.

البته چندین پیشنهاد جذاب از شرکت های بزرگ داشتیم که در حال بررسی من و اطاق فکرمون هست که ببینیم افتخار همکاری با کدام شرکت موسیقی رو داریم، چون از پول برام مهم تر بالا بردن لِوِل کارم هست. چون من به کم راضی نیستم، چون ما باید بهترین باشیم و هر سال با سال قبل فرق کنیم، چون در شان طرفدارهای من نیست که مسعود صادقلو را در حالت درجا زدن ببینن، چون از اولین مگاهیت من ۱۶ سال می‌گذره، چون خیلی آدم اومدن رفتن و ما همچنان هستیم و خواهیم بود با داشتن شما مردم عزیز.

البته یک قرارداد کوتاه مدت ۶ ماهه داریم می‌بندیم که عملکرد تیم جدید رو ببینیم تا ببینم خدا چی می‌خواد؛ ما با آدم بزرگ کار می کنیم نه چون ما بزرگیم، چون طرفدارای ما آدمای بزرگی هستن. احترام به تمامی مارکت موسیقی.»