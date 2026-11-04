به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در جمع فعالان و کارآفرینان حوزه غذا و دارو و گزارش عملکرد ۶ ماهه در این حوزه، اظهار داشت: گزارش ارائه‌ شده به‌ خوبی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور در سال‌های طولانی تحریم و همچنین در شرایط دشوار ناشی از جنگ و حوادث سال گذشته، همواره پای کار بوده و تمام ظرفیت خود را برای تداوم تولید و تأمین نیازهای مردم به میدان آورده‌اند.

وی با بیان اینکه نقش‌آفرینی تولیدکنندگان در حفظ پایداری زنجیره تأمین غذا و دارو قابل تقدیر است، افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، مسائل ارزی و دشواری‌های موجود، همچنان شاهد عرضه و دسترسی به بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم در فروشگاه‌ها، مراکز عرضه و داروخانه‌های کشور هستیم. این وضعیت حاصل تلاش تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و فعالان اقتصادی است و باید قدر این تلاش‌ها را دانست.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی خارج از حیطه اختیارات این سازمان است، تصریح کرد: سازمان غذا و دارو خود را در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌داند و در حوزه‌هایی که امکان تسهیل، اصلاح و تسریع فرآیندها وجود دارد، آمادگی دارد با جدیت وارد عمل شود. البته برخی مسائل نیازمند پیگیری در سطوح بالاتر و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

پیرصالحی ادامه داد: حوزه سلامت ملاحظات و خط قرمزهایی دارد که حتی در شرایط جنگ و تحریم نیز نمی‌توان از آنها عبور کرد، اما معتقدیم بسیاری از فرآیندهای بروکراتیک و اداری قابلیت بازنگری و اصلاح دارند و می‌توان با کاهش موانع، به فعالان اقتصادی کمک کرد تا در این شرایط دشوار با سرعت و سهولت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تأکید بر اهمیت شنیدن دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی، شنیدن مسائل و پیشنهادهای فعالان این حوزه و پیگیری مواردی است که امکان حل‌وفصل آنها در سازمان وجود دارد. موضوعات خارج از اختیارات سازمان نیز از مسیرهای مربوطه دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در تولید به سرمایه ملی تبدیل می‌شود، خاطرنشان کرد: هر فرد یا مجموعه‌ای که در کشور سرمایه‌گذاری تولیدی انجام می‌دهد، از زمانی که فعالیت خود را آغاز می‌کند، دیگر صرفاً از سرمایه شخصی خود سخن نمی‌گوید؛ بلکه سرمایه‌ای را ایجاد کرده که به اقتصاد کشور، اشتغال و تأمین نیازهای مردم گره خورده است. بنابراین همه ما وظیفه داریم از این سرمایه صیانت کنیم و زمینه حفظ و توسعه آن را فراهم آوریم.

پیرصالحی با اشاره به نقش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی کشور، بر ضرورت حمایت از تولید و صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال کشور تأکید کرد.

وی در پایان گفت: سرداران واقعی جنگ اقتصادی امروز، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، میدان تولید و تأمین نیازهای مردم را ترک نکرده‌اند. وظیفه ما است که ضمن قدردانی از این تلاش‌ها، با کاهش موانع و مشکلات، از آنها حمایت کنیم و اجازه ندهیم سرمایه‌گذاری، اشتغال و ظرفیت‌های تولیدی کشور آسیب ببیند.