به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان آمده است: به اطلاع شهروندان و مشترکین محترم شهر بندرعباس، روستاهای شمال، شرق و غرب این شهر، شهرک‌های صنعتی و صنایع مستقر می‌رساند، به دلیل بروز مشکلات برق ناشی از طوفان و صاعقه در محدوده چاه‌های شمیل و نیان متعلق به شرکت آب منطقه‌ای، تأمین آب شرب مناطق یادشده تا ظهر روز پنجشنبه ۱۴ آبان با افت فشار مواجه خواهد شد.

لذا ضمن پوزش از بابت مشکلات ایجادشده، از شهروندان و مشترکین محترم درخواست می‌شود با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب، همکاری لازم را به عمل آورند.

همچنین مشترکین می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق تماس با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به شماره ۱۲۲، ضمن اعلام مشکلات مربوط به آب، اطلاعات لازم را دریافت کنند.