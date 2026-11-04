به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی با بیان اینکه ۱۲ آبان فقط روز تنها بزرگداشت یک مناسبت تاریخی نیست، اظهار کرد: ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید میثاق نسل جدید با آرمان‌های شهیدان در شرایطی است که ملت ایران تجربه ایستادگی در برابر جبهه استکبار را پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه تفاوت اصلی ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته در تجربه عینی و ملموس ملت ایران از تقابل با نظام سلطه است، افزود: امسال نوجوانان ما صرفاا شنونده روایت‌های تاریخی نیستند بلکه بخشی از جامعه‌ای هستند که مقاومت و فداکاری را در میدان واقعی تجربه کرده‌اند و به همین دلیل ۱۳ آبان معنایی عمیق‌تر یافته و به نماد پیوند میان تاریخ استکبارستیزی و تجربه معاصر مقاومت تبدیل شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اشاره به سه واقعه مهم تاریخی این روز تصریح کرد: تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ سه مقطع تاریخی هستند که یک حقیقت مشترک را به نسل امروز منتقل می‌کنند و ملت ایران برای حفظ استقلال و عزت خود در بزنگاه‌های تاریخی ایستاده است.

سردار زارع کمالی تاکید کرد: نوجوان امروز باید بداند که ۱۳ آبان روایت سه نسل از مبارزه با سلطه‌گری است نسلی که در برابر استبداد ایستاد، نسلی که خون خود را برای آزادی و استقلال تقدیم کرد و نسلی که با آگاهی مسیر مبارزه با دخالت بیگانگان را ادامه داد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهدای دانش‌آموز در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: استان همدان مفتخر به تقدیم یک هزار و ۷۶ شهید دانش‌آموز به انقلاب اسلامی و دفاع از میهن است و این آمار تنها یک عدد نیست بلکه بیانگر عمق ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان این سرزمین در دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی است و دانش‌آموزان باید با شناخت مسیر این شهیدان ادامه‌دهندگان راه عزت ایران باشند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان مدرسه را یکی از مهم‌ترین کانون‌های هویت‌سازی و تربیت نسل آینده دانست و تصریح کرد: مدرسه باید فراتر از محل آموزش دروس به محیطی برای شناخت تاریخ، پرورش تفکر، تقویت روحیه پرسشگری و تربیت انسان‌های مسئول تبدیل شود.