به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری در جمع مردم بندر دیر با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی اظهار کرد: تبلیغات اسلامی باید از جایگاه مجری مستقیم برنامه‌ها به سنگر راهبری و تسهیلگری نقش‌آفرینی آحاد جامعه تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی و یادآوری نقش‌آفرینی تاریخی جوانان و نوجوانان در انقلاب اسلامی، حضور مردم در صحنه‌های دفاع از کشور را پشتوانه اقتدار ایران دانست و خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در بیش از ۲۴۶ شب ایستادگی و همراهی، جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی و ظرفیت عظیم مردمی این شهرستان است که باید حفظ و تقویت شود.

حجت‌الاسلام قادری با اشاره به مسئولیت سنگین فعالان فرهنگی در صیانت از میراث فکری و تربیتی امام شهید، اظهار کرد: امروز ثمره ۳۷ سال مربیگری، مجاهدت و گام‌به‌گام پیش بردن یک امت را بر دوش داریم؛ میراثی که امام شهید برای ملت ایران به یادگار گذاشتند.

وی با اشاره به تأکیدات امام شهید بر شکل‌گیری جامعه قرآنی افزود: اگر بخواهیم شخصیت آن امام عزیز را در یک عبارت خلاصه کنیم، باید ایشان را «پدر ایران قوی» بدانیم؛ چراکه همواره بر این باور تأکید داشتند که پیشرفت و تعالی جامعه در گرو حرکت قرآنی است؛ حرکتی که از تلاوت، انس و حفظ قرآن آغاز می‌شود و با تدبر در آیات الهی به شکل‌گیری منظومه فکری و تمدنی جامعه قرآنی می‌انجامد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگوی حیات قرآنی تصریح کرد: زندگی حضرت صدیقه شهیده، ترجمان قرآن کریم بود و خطبه فدکیه نمونه روشنی از حضور فعال و مسئولانه ایشان در عرصه اجتماعی و تبیین معارف الهی است.

حجت‌الاسلام قادری با بیان اینکه علم و فناوری از مؤلفه‌های اساسی اقتدار ملی است، گفت: امام شهید همواره جوانان را به پیشرفت علمی و دستیابی به جایگاهی که زبان علم و فناوری جهان، زبان فارسی باشد، دعوت می‌کردند و بر ضرورت جدی گرفتن نقش جوانان و نوجوانان در میدان‌های مختلف تأکید داشتند.

وی ادامه داد: امروز صرف حضور جوانان و نوجوانان در میدان کافی نیست؛ بلکه باید میدان‌دار و پیشران حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی باشند. دانش‌آموز و دانشجو باید نقش‌آفرین باشند و ظرفیت نسل جوان در متن تحولات جامعه به کار گرفته شود.

توسعه مشارکت عمومی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت توسعه مشارکت عمومی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: مسئولیت ما تنها حضور در میدان نیست؛ بلکه باید خانواده، دوستان، هم‌محله‌ای‌ها و همه کسانی را که بر آنان تأثیرگذار هستیم، به مشارکت و نقش‌آفرینی دعوت کنیم. مخاطب حرکت فرهنگی، تمام آحاد جامعه هستند و نمی‌توان به حضور محدود مجموعه‌های رسمی و سازمانی بسنده کرد.

حجت‌الاسلام قادری با بیان اینکه میراث امام شهید، میدان‌داری مردم در عرصه‌های فرهنگی و تمدنی است، افزود: ما قرار نیست تصدی‌گری کنیم؛ بلکه باید میدان را برای نقش‌آفرینی مردم فراهم کنیم. بانوان پیشران، جوانان، نوجوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان و فعالان محلات باید در جایگاه کنشگران اصلی تحولات فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت عبور از الگوی برنامه‌محور و مجری‌محور در فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: تبلیغات اسلامی باید به‌عنوان یک سنگر برای همه آحاد جامعه شناخته شود؛ سنگری که زمینه انتقال پیام ولی جامعه، جهاد تبیین و نقش‌آفرینی ظرفیت‌های مردمی را فراهم می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی این مجموعه، راهبری و تسهیلگری زیست‌بوم فرهنگی و تبلیغی است، عنوان کرد: باید از تصدی‌گری عبور کنیم و به‌جای اجرای مستقیم همه برنامه‌ها، زمینه حضور، مشارکت و میدان‌داری مردم را فراهم آوریم.

گفتنی است، در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از تلاش‌های حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد جعفری، حکم مسئولیت حجت‌الاسلام علی محمدی قرائت و مسئولیت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان به وی سپرده شد.