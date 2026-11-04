حامد معروف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفت ماه گذشته، در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش سوانح رانندگی، ۴ نقطه پرتصادف در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اصلاح و ایمن‌سازی شده است.

وی با تشریح جزئیات این اقدامات افزود: نقطه پرتصادف محدوده روستای بیدک در محور بجنورد – آشخانه و همچنین نقطه پرتصادف محدوده روستای دهانه اجاق در محور اسفراین – بام، با اجرای اقدامات اصلاحی برطرف شده‌اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اظهار کرد: اصلاح هندسی قوس محور روستای حسین‌آباد و قوس محور روستای زوارم در شهرستان شیروان نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده برای بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی و رفع نقاط پرتصادف تصریح کرد: اصلاح این نقاط با هدف کاهش احتمال وقوع تصادفات، بهبود ایمنی عبور و مرور و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد رانندگان و سایر کاربران جاده‌ای انجام شده است.