به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست تبیین استقلال ملی در سیطره حکمرانی امام مجاهد شهید، اظهار کرد: یکی از حوزه‌هایی که پس از انقلاب اسلامی کمتر توانسته‌ایم دستاوردهای آن را به‌درستی بازنمایی کنیم، حوزه علم و فناوری است؛ حوزه‌ای که جلوه‌های پیشرفت آن را در جنگ‌های اخیر نیز به‌صورت عملی مشاهده می‌کنیم.



وی افزود: به‌عنوان شاهدی که از روزهای نخست انقلاب تاکنون تحولات این حوزه را دنبال کرده‌ام، باید بگویم پیشرفت‌های ایران در عرصه علم و فناوری شگفت‌انگیز بوده است؛ هرچند گاهی داشته‌های خود را کمتر از واقعیت جلوه می‌دهیم یا تحت تأثیر فضاسازی دیگران، در بیان دستاوردهایمان تردید می‌کنیم.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: روایت تحولات ۴۷ سال گذشته در حوزه فناوری در فرصتی کوتاه نیست، اما باید بدانیم که امروز در چه جایگاهی قرار داریم. یکی از مهم‌ترین تأکیدات رهبر شهید انقلاب در آخرین سخنرانی‌هایشان، ضرورت توجه به دو بال دین و دانش برای رسیدن به قله تمدنی بود.



مخبر دزفولی بیان کرد: مفاهیمی همچون علم، تحقیق، ایمان، خوداتکایی، خودکفایی، باور، اعتمادبه‌نفس و ظرفیت هوشی بالای ایرانیان، در بیانات ایشان طی سال‌های طولانی، چه در دوران ریاست‌جمهوری و چه در دوران رهبری، مورد تأکید قرار داشت.



وی افزود: اگر بخواهیم به قدرت برتر تبدیل شویم، مسیر قابل‌توجهی را طی کرده‌ایم، اما استمرار پیشرفت و گسترش دامنه آن نیازمند برنامه‌ریزی است. گذرگاه رسیدن به قله قدرت و اقتدار ایران، علم و فناوری است.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: علم، قدرت و اقتدار می‌آفریند و می‌تواند امنیت مردم را تأمین کند، اقتصاد کشور را بهبود ببخشد و گره‌گشای مشکلات مردم باشد. به اعتقاد من، حل مسائل کشور و ارتقای توانمندی‌های ملی در گرو توسعه علمی است.

مخبر دزفولی اظهار کرد: در حوزه فناوری‌های نوظهور، از جمله نانو، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی، رهبر شهید تأکید داشتند که کشور نباید از تحولات جهانی عقب بماند و شخصاً پیگیر سرمایه‌گذاری و پیشرفت در این حوزه‌ها بودند.



وی افزود: رهبری شهید، حدود یک دهه پیش‌تر نیز از پیشگامان حمایت از فناوری سلول‌های بنیادی بودند. در آن زمان، برخی باور نداشتند که دانشمندان ایرانی بتوانند در این حوزه به جایگاه قابل‌توجهی دست یابند؛ اما امروز پژوهشگاه رویان به مرجعی جهانی تبدیل شده است. این پیشرفت تنها به دانش سلول‌های بنیادی محدود نماند، بلکه فناوری و کاربردهای درمانی آن در بیماری‌های صعب‌العلاج، فناوری‌های پیشرفته و صنایع دفاعی نیز گسترش یافت.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبر شهید برای پیگیری این موضوعات، جلسات متعددی با متخصصان هر حوزه برگزار می‌کردند و تا زمانی که بر ابعاد مختلف یک موضوع تسلط پیدا نمی‌کردند، وارد آن نمی‌شدند. ایشان در حوزه‌هایی مانند سلول‌های بنیادی، نانو و زیست‌فناوری، موضوعات را از ابتدا تا انتها بررسی و سپس با متخصصان درباره راهکارهای پیشرفت گفت‌وگو می‌کردند.



وی ادامه داد: امروز ایران در زمینه محصولات زیست‌فناوری در شمار پنج کشور برتر جهان قرار دارد. در حوزه علوم شناختی نیز رهبر شهید بر ضرورت پیگیری این دانش تأکید داشتند و خواستار استفاده از ظرفیت مرحوم شهید دکتر خرازی در این زمینه شدند. پس از انتصاب ایشان به مسئولیت ستاد علوم شناختی، رهبر شهید به‌صورت مستمر گزارش پیشرفت کار و موانع موجود، از جمله مشکلات بودجه‌ای، را پیگیری می‌کردند.



مخبر دزفولی با بیان آنکه سهم تولید علم ایران در جهان در قبل از انقلاب فقط ۰٫۰۳درصد بود، بیان کرد: امروز سهم ایران در تولید علم جهان به دو درصد رسیده است . درعین حال با وجود دستاوردهای قابل‌توجه علمی، سهم ایران از تولید ناخالص داخلی(GDP) برای علم، تحقیق و توسعه حدود نیم درصد است؛ در حالی که میانگین جهانی بیش از دو درصد است و حتی کشورهای دارای سهم یک‌ونیم، یک‌وهفت‌دهم و یک‌وچهاردهم درصد نیز در رتبه‌های پایین‌تری قرار می‌گیرند. سهم ایران همچنان کمتر از یک درصد است. با این وجود، خروجی علمی کشور در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری، قابل‌توجه ارزیابی می‌شود.



وی افزود: دستاوردهای ایران در تولید محصولات نانویی، محصولات زیست‌فناوری، داروهای پیشرفته و نانوداروها، رادیوداروها، فناوری هوافضا و محاسبات پیچیده مورد نیاز برای عملیات دقیق، نشان‌دهنده ظرفیت علمی کشور است. همچنین توانایی ارسال موجود زنده به خارج از جو و بازگرداندن سالم آن، ایران را وارد باشگاه فضایی جهان کرده است.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: استقلالی که امام راحل و رهبر شهید از ابتدای انقلاب بر آن تأکید داشتند، امروز در همین توانمندی‌های علمی و فناورانه تجلی یافته است. علم علاوه بر آنکه قدرت‌آفرین است، می‌تواند در آینده الهام‌بخش سعادت بشریت نیز باشد.