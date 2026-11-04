به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵

* شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، سعید باهنر و حسن اسماعیلی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: شهاب محمدی کمک: ناصر جنگی

جمعه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی داور:ایمان کهیش کمک ها: محمدعلی پورمتقی، فرزاد ایمانی نژاد و علی سام ناظر: علی اصغر مومنی داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: محمدعلی صلاحی

* آلومینیوم اراک - مس شهربابک داور: میثم عباسپور کمک ها: علی اکبر نوری، علیرضا ممبنی و مهدی انصارنژاد ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: احمد محمدی کمک: آتنا لشنی

* پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز داور: وحید زمانی کمک ها: علی احمدی، محسن سلطانی و میثم صفاری ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: کیوان علیمحمدی * چادرملو اردکان - فولاد خوزستان داور: مرتضی منصوریان کمک ها: امیررضا آشورماهانی، امین زاهدی و رضا مرادی ناظر: احمد صالحی داور VAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی

شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ * پیکان تهران - نساجی مازندران داور: بیژن حیدری کمک ها: بهمن عبدالهی، احد سلطانی و حسین زمانی ناظر: حیدر شکور داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: فرهاد مروجی

* تراکتور تبریز - خیبر خرم آباد داور: وحید کاظمی کمک ها: دانیال باشنده، وحید سیفی و شاهین یزدانی ناظر: رسول فروغی داور VAR: میثم حیدری کمک: حامد سیری

* استقلال خوزستان - استقلال تهران داور: کوپال ناظمی کمک ها: علیرضا ایلدروم، محسن بابایی و رسول اولیایی ناظر:حسین خانبان داور VAR: پیام حیدری کمک: علی احمدی * گل گهر سیرجان - ذوب آهن اصفهان داور:حسن اکرمی کمک ها: حمیدرضا افشون، علیرضا صیاد و پوریا افشاریان ناظر: داود رفعتی داور VAR: امیر عرب براقی کمک: آبان نصیری