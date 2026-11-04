خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با صبح چهارشنبه و در میانه پاییز ۱۴۰۵، در حالی که آثار بارندگی شب گذشته همچنان بر سطح معابر و خیابان‌های استان سمنان دیده می‌شود، میادین و مسیرهای اصلی شهرها و روستاهای استان به‌تدریج میزبان جمعیت مردمی می‌شوند که برای گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به میدان آمده‌اند.

در ۶۴ نقطه شهری و روستایی استان سمنان، میادین اصلی به میعادگاه مردمی تبدیل شده که بار دیگر برای نمایش وحدت، انسجام و ایستادگی خود در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان گرد هم آمده‌اند.

دانش‌آموزان با لباس‌های فرم مدرسه، دسته‌دسته به مسیرهای راهپیمایی می‌رسند. گروهی لباس‌های سرمه‌ای بر تن دارند و عده‌ای با پوشش قهوه‌ای در جمع دوستان و هم‌مدرسه‌ای‌های خود دیده می‌شوند؛ اما همه در یک ویژگی مشترک هستند و آن حمل پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با مضامین ملی و انقلابی است.

میادین استان، میعادگاه حماسه حضور

با وجود بارندگی شب گذشته که در برخی مناطق، از جمله شهر سمنان، موجب آب‌گرفتگی معابر شد و تصاویری از ورود آب به برخی فضاهای دانشگاهی نیز در فضای مجازی بازتاب یافت، صبح چهارشنبه آسمان در بیشتر نقاط استان صاف و هوا مطبوع است.

امسال اما راهپیمایی ۱۳ آبان در استان سمنان تنها یک مراسم سالانه برای گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و تبعید امام خمینی(ره) نیست؛ تقارن این مناسبت با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، حال‌وهوای متفاوتی به مراسم بخشیده است.

در همین راستا، هفت شهید تازه‌تفحص‌شده و گمنام دفاع مقدس نیز امروز مهمان مردم استان سمنان هستند. پیکر این شهیدان در شهرهایی از جمله سمنان، مهدیشهر و شهمیرزاد با حضور مردم تشییع و بدرقه می‌شود تا عطر ایثار و شهادت در کنار شور انقلابی راهپیمایی ۱۳ آبان، فضای استان را معنوی‌تر کند.

از نکات قابل توجه مراسم امروز، حضور زودهنگام مردم در میادین اصلی شهرها و روستاهاست؛ به‌گونه‌ای که از ساعتی پیش از آغاز رسمی راهپیمایی و حتی پیش از حضور گروه‌های رسانه‌ای، جمع زیادی از مردم با پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران در دست، در مسیرهای تعیین‌شده حاضر شده‌اند تا در صف نخست این حماسه مردمی قرار بگیرند.

سمنان؛ حضور پرشور مردم در مرکز استان

در مرکز استان، راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. همزمان با نزدیک شدن به زمان آغاز مراسم، جمعیت از نقاط مختلف شهر به ابتدای مسیر می‌رسد و حضور گروه‌های دانش‌آموزی، به‌تدریج بر شکوه این اجتماع می‌افزاید.

حجت‌الاسلام عباس خرمیان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم محوری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بیش از ۵۵ نقطه استان و هشت شهرستان آغاز شده و گزارش‌های دریافتی از شهرها و روستاها نیز حاکی از حضور گسترده مردم در این مراسم است.

وی با بیان اینکه مردم استان سمنان اهمیت شرایط امروز جامعه را به‌خوبی درک می‌کنند، افزود: حضور مردم نشان می‌دهد که تهدیدها، توطئه‌ها و یاوه‌گویی‌های دشمنان نمی‌تواند بر اراده و انسجام آنان تأثیر بگذارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با قدردانی از حضور مردم گفت: در نقاط مختلف استان، شاهد حضور چشمگیر و درخشان مردم متدین دیار سه هزار شهید هستیم که این حضور شایسته قدردانی است.

حماسه حضور در قاب دانش‌آموزان و جوانان

اگرچه در ساعات ابتدایی صبح، مراسم راهپیمایی در برخی نقاط استان هنوز به‌طور رسمی آغاز نشده بود، اما تصاویر و گزارش‌های میدانی از حضور پرشور مردم در شهرها و روستاهای استان حکایت داشت؛ حضوری که به‌ویژه با مشارکت دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان جلوه‌ای متفاوت پیدا کرده است.

از شاهرود نیز خبر می‌رسد که مردم از ساعتی پیش از آغاز مراسم در میدان امام خمینی(ره) و محدوده فلکه جمهوری حضور یافته‌اند. بر اساس اطلاع‌رسانی انجام‌شده، پلیس راهور از ساعت ۶ صبح چهارشنبه توقف و پارک خودروها در خیابان ۲۲ بهمن را ممنوع اعلام کرده و برخی مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، از جمله خیابان‌های امام(ره)، شهربانی و فردوسی، مسدود شده‌اند.

در این میان، موجی از دانش‌آموزان و نوجوانان و جوانان، اغلب با لباس‌های فرم مدارس، از گوشه و کنار شهر خود را به مرکز شاهرود رسانده‌اند. برخی پیاده به سمت میدان حرکت می‌کنند و گروهی نیز پس از پیاده شدن از سرویس‌های مدارس به جمع راهپیمایان می‌پیوندند؛ دانش‌آموزانی که با شور و نشاط، پرچم‌های کوچک ایران را در دست گرفته و در مسیرهای مراسم حضور یافته‌اند.

اجتماع حماسی «نسل بیدار» در دامغان

یکی از جلوه‌های قابل توجه راهپیمایی امسال در شهرهای سمنان و شاهرود، حضور ورزشکاران نوجوان و جوان با لباس‌های متحدالشکل، به‌ویژه پوشش سفید ورزش‌های رزمی است؛ حضوری که توجه عکاسان و تصویربرداران را نیز به خود جلب کرده است.

در دامغان نیز راهپیمایی ۱۳ آبان از میدان شهید شاهچراغی به سمت میدان شهدا برگزار می‌شود. پیش از آغاز رسمی مراسم، پویش ویژه دانش‌آموزی با محوریت بصیرت‌افزایی در میدان شهید شاهچراغی برگزار شد.

اجتماع حماسی «نسل بیدار» عنوان این ویژه‌برنامه بود که با حضور دانش‌آموزان بسیجی دامغان و با هدف نمایش آگاهی و بصیرت نوجوانان و جوانان نسبت به دشمن، اهداف و روش‌های آن برگزار شد. در حاشیه این اجتماع نیز دانش‌آموزان دامغانی نامه‌هایی خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتند.

همزمان با برگزاری مراسم در دیگر نقاط کشور، زنگ استکبارستیزی نیز در مدارس استان سمنان نواخته شد.

قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مراسم در مدارس شهری و روستایی هشت شهرستان استان برگزار شد و برنامه‌های بصیرتی و پویش‌های مختلف ویژه ۱۳ آبان، از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در مدارس بود.

شعارهای ضد استکباری در شهرها و روستاهای استان

گزارش‌ها از دیگر نقاط استان سمنان نیز حاکی از حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان است. مردم و دانش‌آموزان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای ضد استکباری، شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» سر می‌دهند.

این حضور گسترده با واکنش و قدردانی مسئولان و چهره‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی استان نیز همراه شده است.

حجت‌الاسلام عباس امینی، امام جمعه شاهرود، در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان و در گفتگو با خبرنگاران، از حضور و بصیرت مردم انقلابی این شهرستان، استان سمنان و ایران اسلامی قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از وحدت و انسجام ملت ایران دانست.

وی با بیان اینکه مردم بارها حضور خود را در میدان‌های حماسه، اقتدار و حمایت از آرمان‌های انقلاب و کشور به اثبات رسانده‌اند، افزود: این حضور پرشور، برخاسته از وحدت و انسجام ملت ایران است.

امام جمعه شاهرود تأکید کرد: مردم بار دیگر پیام روشنی به دشمنان و معاندان خارجی و داخلی دادند و نشان دادند که همچنان در صحنه حضور دارند.

۱۳ آبان؛ جلوه‌ای از بصیرت و انسجام ملی

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، نیز با اشاره به شرایط ویژه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان امسال و حوادث و جنگ‌هایی که کشور پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: شکوه حضور مردم در این مراسم، پیامی روشن برای دشمنان و معاندان در داخل و خارج از کشور دارد.

وی با بیان اینکه مردم بار دیگر همبستگی و انسجام خود را حول اصول و ارزش‌های ملی و انقلابی به نمایش گذاشتند، افزود: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که برای استقلال، آزادی و آرمان‌های انقلابی خود ایستادگی می‌کنند و عزت و استقلالشان را با هیچ قدرتی معامله نخواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: مردم از هر فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی استفاده می‌کنند و حضور امروز نیز جلوه دیگری از همین پایبندی است.

امروز مردم استان سمنان در ۶۴ نقطه شهری و روستایی به میدان آمده‌اند تا بار دیگر وحدت و انسجام خود را در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند؛ حضوری که در کنار تشییع و بدرقه هفت شهید گمنام، رنگ‌وبویی از ایثار و مقاومت گرفته و پیام ایستادگی و پایبندی مردم به استقلال و آرمان‌های کشور را به همراه دارد.