به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، تأکید کرد: آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی ایران امروز از قدرت و توان بیشتری برخوردار است و می‌تواند به تمام منافع این کشور، در هر گستره جغرافیایی که خود تعیین کند، ضربه وارد کند.



وی با بیان اینکه از نگاه ایران تفاوتی میان دو حزب سیاسی آمریکا در زمینه زورگویی وجود ندارد، اظهار کرد: نتیجه انتخابات آمریکا نشان داد که ایران عزیز امروز تا چه اندازه در معادلات جهانی و حتی تحولات داخلی خود آمریکا نقش‌آفرین و تأثیرگذار است.



درخواست از دولت برای ارائه لایحه اصلاح برنامه هفتم



این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین از دولت خواست لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند.