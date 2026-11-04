به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد برخی اشخاص و مراجع در فضای مجازی با ادعای امکان تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، دریافت تسهیلات و تسهیل یا تضمین اخذ وام‌های تخصیصی این سازمان فعالیت می‌کنند.

این سازمان تأکید کرد هیچ‌یک از اشخاص، شرکت‌ها، مؤسسات و کانال‌های منتشرکننده این‌گونه مطالب، مورد تأیید ساتبا نیستند و هیچ‌گونه نمایندگی یا مجوزی از سوی این سازمان ندارند؛ بنابراین ادعای همکاری با ساتبا، تضمین دریافت تسهیلات یا تسهیل فرآیند اخذ وام از طریق واسطه‌ها فاقد اعتبار است.

بر اساس اعلام ساتبا، تمامی برنامه‌ها، فراخوان‌ها و سازوکارهای مورد تأیید این سازمان برای تأمین مالی و اعطای تسهیلات کم‌بهره، از جمله تسهیلات محل وجوه اداره‌شده، یارانه سود تسهیلات و سایر کمک‌های فنی و اعتباری دولتی، صرفاً از طریق وب‌سایت و درگاه‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی این سازمان اعلام می‌شود.

ساتبا از متقاضیان و سرمایه‌گذاران خواست پیش از عقد قرارداد، پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات و مدارک به اشخاص متفرقه، از طریق مجاری رسمی این سازمان، صحت اخبار و اعتبار مراجع را بررسی کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرد حق قانونی خود برای پیگیری موارد سوءاستفاده از نام و اعتبار ساتبا از طریق مراجع ذی‌صلاح را محفوظ می‌داند.