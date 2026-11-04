به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اقامه نماز شهرستان قائنات، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز باید بیش از گذشته مورد توجه مجموعه‌های فرهنگی قرار گیرد، توجه به سیر پیام‌های رهبر عزیز و شهیدمان به مردم، جبهه مقاومت و جهان است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر معنویت و نقش ایمان در شرایط جنگی افزود: در ابتدای جنگ، موضوع اکسیر اعظم مورد تأکید قرار گرفت و در پیام به اجلاس نماز نیز بار دیگر به این موضوع اشاره شد.

حجت الاسلام سالاری ادامه داد: این تأکیدها نشان می‌دهد که در جنگ نامتقارن، ما از ظرفیت‌هایی برخورداریم که دشمن از آن بی‌بهره بوده و یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، ایمان به خداوند است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر تلاوت آیه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» در ایام جنگ بیان کرد: پیام این آیه آن است که سست نشوید و اندوهگین نباشید؛ شما دست برتر را دارید، اگر ایمان داشته باشید.

حجت الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه قدرت ایمان در جامعه یکی از عوامل اصلی انسجام و بازدارندگی است، گفت: همین قدرت ایمان موجب شده که مردم در اجتماعات خیابانی حضور پیدا کنند و به پشتوانه محکمی برای نظام تبدیل شوند.

نماز؛ یکی از سنگرهای اصلی مقابله با جنگ شناختی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه دشمن در جنگ شناختی و جنگ نرم به دنبال هدف قرار دادن سنگرهای ارزشی است، اظهار کرد: یکی از اضلاع مبارزه امروز ما، توجه به نماز و تقویت ارتباط معنوی مردم با خداوند است.

وی با اشاره به برگزاری نماز استغاثه در شب‌های جمعه و دیگر برنامه‌های عبادی اظهار کرد: نماز استغاثه، قرائت سوره فتح، دعای توسل و دیگر جلوه‌های معنوی، از ظرفیت‌هایی هستند که باید نقش و جایگاه آن‌ها در تقویت جبهه مقاومت و مقابله با جریان‌های دشمن مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه قرآن کریم نیز بر یاری‌گرفتن از صبر و نماز تأکید کرده است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی، نماز را «اکسیژن حیات معنوی انسان» دانست و گفت: نماز در منظومه زندگی انسان مؤمن جایگاهی بنیادین دارد و تنوع آن، از نوافل و نمازهای یومیه تا نماز مسافر، آیات و عید فطر، بیانگر اهمیت این فریضه در ابعاد مختلف زندگی است.

وی با اشاره به آیه «وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَی الْخَاشِعِینَ» افزود: باید با برنامه‌ریزی تدریجی، زمینه تقویت خشوع و انس کودکان و نوجوانان با نماز را فراهم کنیم.

لزوم نگاه فراتر از مرزهای استان به رویدادهای فرهنگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری رویداد بین‌المللی «نوجوان سفیر» گفت: این رویداد با توجه به هویت استکبارستیزی خراسان جنوبی طراحی شد؛ چراکه رهبر شهیدمان در این استان فرمودند مبارزه علنی با طاغوت را از این منطقه آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به طراحی رویداد امسال «نوجوان سفیر» با شعار «از میدان تا رسانه، از رقابت تا اثرگذاری» اظهار کرد: این رویداد متناظر با شرایط فعلی جامعه در چند محور طراحی شده و هر یکی از این محورها، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی اجرایی رویداد منشأ اثر خواهد بود.

سه جام برای شکل‌گیری یک لیگ نوجوانانه

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تشریح طرح پیشنهادی «سه جام، یک لیگ، یک نسل کنشگر» گفت: این برنامه با رویکرد محله‌محوری و توجه به نسل نوجوان و بانوان طراحی شده تا نوجوانان بتوانند علاوه بر ارتباط با یکدیگر، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: در این طرح سه جام با عنوان‌های «جام سفیر امید»، «جام سفیر شجاعت» و «جام سفیر اتحاد» پیش‌بینی شده است که هرکدام متناسب با ظرفیت و هویت فرهنگی یک منطقه طراحی می‌شوند.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به ضرورت ارتباط نوجوانان ایرانی با نوجوانان سایر کشورها، بیان کرد: امروز ظرفیت‌های ارتباطی فراوانی در فضای مجازی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌ها برای ارتباطات فرهنگی و معرفی توانمندی‌های نوجوانان استفاده کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جام سفیر امید با محوریت نماز و به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی اکسیر فلاح، طراحی شده است، اظهار کرد: محور این بخش، مباحث معنوی، امیدآفرینی، روایت پیشرفت و تقویت اعتقادات مذهبی نوجوانان است.

وی با اشاره به پیش‌بینی سه کتاب برای این رویداد گفت: کتاب‌های «لانه جاسوس‌ها»، «نماز به حال» و کتابی با محوریت اتحاد و انسجام فراگیر، محتوای مطالعاتی این برنامه را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این برنامه صرفاً به کتاب‌خوانی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: هدف این است که نوجوان پس از آشنایی با یک موضوع، بتواند در عرصه اجتماعی نیز کنشگری داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این سه ماه، باید نوجوانان در عرصه ایمان و علم، جهاد و پیشرفت و همچنین میدان خدمت نقش‌آفرینی کنند، گفت: باید ببینیم نوجوان پس از فهم یک موضوع چه خدمتی می‌تواند به مسجد، نماز و محله خود ارائه دهد و چه گرهی از مسائل محیط پیرامونش باز می‌کند.

ظرفیت‌های خراسان جنوبی برای نقش‌آفرینی ملی و بین‌المللی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی بیان کرد: مسئولان استان باید به دنبال اجرای برنامه‌هایی فراتر از محدوده جغرافیایی خراسان جنوبی باشند و بتوانند ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان‌ها را در سطح کشور و حتی فضای مجازی بین‌المللی معرفی کنند.

سالاری مکی با تأکید بر ضرورت توزیع ظرفیت‌های فرهنگی در شهرستان‌های استان اظهار کرد: باید این تمرکز و ظرفیت‌ها در همه شهرستان‌ها گسترش پیدا کند تا هر شهرستان بتواند در یک موضوع ویژه نقش‌آفرینی کند و به‌عنوان یکی از کانون‌های فعال فرهنگی استان شناخته شود.

وی با اشاره به آیه «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ» بیان کرد: یکی از نخستین مسئولیت‌های کسانی که به قدرت و امکانات دست پیدا می‌کنند، اقامه نماز است؛ بنابراین فرماندار و مسئولان دستگاه‌ها باید برای رونق نماز در ادارات و مجموعه‌های تحت مدیریت خود برنامه‌ریزی کنند.