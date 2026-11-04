به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به تحولات سیاسی اخیر در آمریکا اظهار کرد: بار دیگر هیمنه شیطان بزرگ به دست ملت ایران در هم شکست و آنچه امروز در آمریکا رخ داده، نه پیروزی دموکرات‌ها، بلکه پیروزی ملت ایران است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به دموکرات‌هایی که در انتخابات سنا و پارلمان به پیروزی رسیده‌اند، گفت: آنها باید بدانند در صورتی که رفتار و رویکرد خود را تغییر ندهند و پس از دستیابی به قدرت، همان سیاست‌های جمهوری‌خواهان و ترامپ را دنبال کنند، به سرنوشتی مشابه آنها گرفتار خواهند شد.



وی با تأکید بر اینکه پیروزی جبهه حق وعده قطعی الهی است، افزود: امروز برای جهانیان ثابت شده است که ملت ایران، ملتی بزرگ، متمدن و پیشرفته است و هیچ قدرتی نمی‌تواند با توسل به فشار، تحریم و جنگ نظامی، این ملت را وادار به تسلیم کند.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه قدرت‌ها باید بدانند که در برابر ملت بزرگ ایران چاره‌ای جز تسلیم ندارند و سرانجام نیز در برابر اراده این ملت تسلیم خواهند شد.



روانبخش بیان کرد: همان‌گونه که نتانیاهو در اسرائیل با شکست مواجه شد و آمریکا نیز شکست خورد، کشورهای اروپایی و پیمان ناتو هم باید بدانند که ناگزیرند در برابر ملت ایران سر تسلیم فرود آورند.