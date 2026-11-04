به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری‌اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه بررسی طرح حریم کرامت که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی قم اظهار کرد: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران ظرفیت بزرگی نه‌تنها برای قم و ایران، بلکه برای جهان اسلام ایجاد کرده‌اند که باید از آن در مسیر اصلاح و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.

وی با اشاره به حضور سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون زائر در حرم مطهر حضرت معصومه(س) افزود: افرادی که با انگیزه زیارت و محبت اهل‌بیت(ع) به قم سفر می‌کنند، می‌توانند سفیران واقعی اصلاح در جامعه باشند و هر یک از آنان ظرفیت ارزشمندی برای انتقال پیام انقلاب اسلامی و ارزش‌های اعتقادی، اخلاقی،انسانی و معنوی به شمار می‌روند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به حضور زائرانی از ۱۱۰ ملیت در قم تصریح کرد: اگر این ظرفیت به‌درستی مدیریت و هدایت شود، می‌تواند تهدیدهای احتمالی را به فرصت تبدیل کند و پیام فرهنگ اصیل دینی و تمدن ایرانی را به ملت‌های مختلف انتقال دهد؛ البته نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مطرح‌شده در این زمینه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امیری‌اصفهانی با قدردانی از روند کاهشی جرائم و تخلفات در قم گفت: این روند که مورد تأیید مسئولان قضایی، انتظامی و سایر مدیران استان نیز قرار گرفته، حاصل همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف است؛ چنین سطحی از همدلی میان دستگاه‌ها در کمتر نقطه‌ای از کشور وجود دارد و باید از این ظرفیت برای حل مسائل اجتماعی حداکثر استفاده را کرد.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع، نمی‌توان به همه مسائل به‌صورت هم‌زمان و سطحی پرداخت؛ بلکه باید با کارشناسی دقیق و مسئله‌محوری آن‌ها را اولویت‌بندی و راهکار عملیاتی طراحی و اجرا کرد..

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پرهیز از برخوردهای شتاب‌زده و احساسی با ناهنجاری‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: برخورد با ناهنجاری‌ها نباید خود موجب ناهنجاری و ایجاد مشکلات جدید شود.

امیری‌اصفهانی تاکید کرد: در هر اقدامی باید ابتدا پیامدها، نقاط قوت و ضعف و آثار احتمالی آن بررسی شود و در نهایت مشخص کنیم که برآیند اقدام انجام‌شده به نفع جامعه خواهد بود یا خیر؛ با توجه به روند کاهشی آسیب‌های اجتماعی و جرائم در قم، می‌توان با اصلاح و ارتقای برخی روش‌ها، الگویی مناسب طراحی و پس از ارزیابی در استان‌های دیگر نیز اجرا کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت مسائل اجتماعی گفت: باید به‌جای تمرکز صرف بر مواجهه و مقابله، رویکرد پیشگیری را در همه عرصه‌ها تقویت کنیم؛ چراکه پیشگیری هزینه کمتری دارد و هر میزان هزینه‌کرد در این حوزه، در واقع سرمایه‌گذاری بزرگی برای آینده جامعه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه شرایط اجتماعی و جمعیتی کشور ضرورت توجه بیشتر به اقدامات نرم را افزایش داده است، افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور جوان هستند و در مدیریت مسائل اجتماعی، رفتارهای نرم و پیشگیرانه می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به رفتارهای سخت داشته باشد.

امیری‌اصفهانی با بیان اینکه مشارکت مردمی ظرفیتی بی‌بدیل برای حل مسائل کشور است، تصریح کرد: امروز با وجود همه مشکلات، تنها با اتکا به ظرفیت مردم می‌توان از تنگناهای موجود عبور کرد؛. ظرفیت مردم در مقایسه با امکانات مالی، تجهیزات و ساختارهای اجرایی کشور بسیار گسترده است و باید زمینه حضور و مشارکت مؤثر آنان را در حل مسائل اجتماعی فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری وظیفه‌ای همگانی است، گفت: مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید در صدر دغدغه‌های نظام قرار گیرد و همه افراد متناسب با جایگاه و توانایی خود در مسیر اصلاح جامعه نقش‌آفرینی کنند؛ دستگاه‌های مسئول باید ضمن مدیریت، هدایت و نظارت، از ظرفیت مردم به‌عنوان بازیگران اصلی عرصه صلاح و اصلاح غافل نشوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان از آمادگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای حمایت از همکاری‌های بین‌بخشی در اجرای طرح حریم کرامت خبر داد و گفت: زمینه همکاری‌های مشترک در سطح ملی در حال فراهم شدن است و می‌توان این همکاری‌ها را در سطح استانی و محلی نیز از طریق تفاهم‌نامه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم توسعه داد همچنین در سطح ملی نیز آمادگی لازم برای حمایت و پشتیبانی از این اقدامات وجود دارد.