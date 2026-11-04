به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در زابل با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد؛ حضوری که خیابان‌های محل برگزاری مراسم را مملو از جمعیت کرده و انبوه شرکت‌کنندگان تا دوردست‌ها به چشم می‌خورند.

مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار زابل امسال در شرایطی در این مراسم حضور یافته‌اند که امروز پیکر شهید مدافع امنیت، که روز گذشته در شهرستان سراوان به شهادت رسید، نیز برای تشییع در این شهر حضور دارد.

هم‌زمانی راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با مراسم تشییع این شهید، حال‌وهوای ویژه‌ای به مراسم بخشیده و حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از همراهی آنان در گرامیداشت ۱۳ آبان و ادای احترام به مقام شهید را به نمایش گذاشته است.