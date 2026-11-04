به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دریاچه ارومیه پس از سال‌ها دست‌وپنجه نرم کردن با بحران خشکی، حالا نشانه‌هایی از بهبود وضعیت زیستی خود را نشان می‌دهد؛ حجم آب به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده، وسعت پهنه آبی افزایش یافته و آرتمیا بار دیگر در بخش‌هایی از دریاچه مشاهده شده است؛ اتفاقی امیدوارکننده که البته هنوز به معنای پایان بحران نیست.

دریاچه ارومیه بار دیگر خبرساز شده است؛ این بار نه با تصاویر تلخ بسترهای خشک و گستره‌های نمکی، بلکه با گزارش‌هایی از افزایش حجم آب و مشاهده مجدد یکی از مهم‌ترین جانداران زیستی این اکوسیستم. تازه‌ترین آمارها از رسیدن حجم آب دریاچه به ۲.۵۵ میلیارد مترمکعب حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با ۲۵۰ میلیون مترمکعب مدت مشابه سال گذشته، از افزایشی بیش از ۱۰ برابری خبر می‌دهد.

حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، با اعلام این خبر، بهبود شرایط کیفی آب و وضعیت شوری دریاچه را از عوامل فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای حیات آرتمیا عنوان کرده است؛ جانداری کوچک که حضور آن در این زیست‌بوم، اهمیت زیادی در حفظ زنجیره غذایی و تعادل اکولوژیک دریاچه دارد.

آرتمیا دوباره دیده شد؛ نشانه‌ای از بهبود شرایط زیستی

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، افزایش وسعت پهنه آبی، بهبود شرایط شوری و مساعدتر شدن وضعیت زیستی از جمله تغییرات مثبت دریاچه ارومیه در شرایط کنونی است و مشاهده مجدد آرتمیا در بخش‌هایی از دریاچه نیز از جمله اتفاقات امیدوارکننده‌ای است که می‌تواند نشان‌دهنده فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای ادامه حیات این گونه باشد.

آرتمیا از مهم‌ترین موجودات زنده در اکوسیستم دریاچه ارومیه محسوب می‌شود و وضعیت زیستی آن ارتباط مستقیمی با شرایط آب و میزان شوری دارد. از همین رو، مشاهده دوباره این جاندار را می‌توان یکی از نشانه‌های مثبت تغییر وضعیت دریاچه دانست؛ هرچند ارزیابی میزان احیای جمعیت آن به پایش‌های علمی و مستمر نیاز دارد.

افزایش ۱۰ برابری حجم آب؛ ارومیه از روزهای بحرانی فاصله گرفت

آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان استان نشان می‌دهد حجم آب دریاچه ارومیه در هشتم آبان‌ماه به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب بود.

همچنین وسعت پهنه آبی دریاچه از حدود ۴۶۰ کیلومترمربع به یک‌هزار و ۹۷۱ کیلومترمربع افزایش یافته است. تراز سطح آب نیز به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۵۹ سانتی‌متر رسیده است.

این تغییرات در مقایسه با سال گذشته، تصویری متفاوت از وضعیت دریاچه ارائه می‌دهد و امیدها برای تثبیت شرایط آبی آن را افزایش داده است.

بارندگی و لایروبی رودخانه‌ها؛ عوامل مؤثر در آبگیری دریاچه

جباری، بارش‌های سال آبی گذشته و پیگیری تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی را از عوامل مؤثر در بهبود وضعیت دریاچه و تالاب‌های حاشیه آن دانسته است، به گفته وی، لایروبی رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها و تسهیل مسیر ورود آب، نقش مهمی در بهبود روند آبگیری و تأمین حق‌آبه زیستگاه‌های تالابی داشته است.

در همین راستا، عملیات لایروبی در بخشی از رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها انجام شده و بر اساس اعلام مدیرکل محیط زیست استان، ادامه این اقدامات در سال آبی جاری به تأمین و تخصیص اعتبارات جدید وابسته است.

فاصله تا احیای کامل همچنان باقی است

با وجود افزایش قابل‌توجه حجم آب و بازگشت نشانه‌های حیات زیستی، نباید شرایط فعلی را با احیای کامل دریاچه ارومیه یکسان دانست و گزارش‌های منتشرشده از وضعیت هیدرولوژیک دریاچه نشان می‌دهد تراز آب همچنان فاصله قابل‌توجهی با تراز اکولوژیک دارد. به همین دلیل، تداوم بارندگی‌ها، مدیریت منابع آب، جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه و تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی همچنان از مهم‌ترین ضرورت‌های احیای این پهنه آبی هستند.

از سوی دیگر، وابستگی ادامه عملیات لایروبی به تخصیص اعتبارات جدید نشان می‌دهد که برای حفظ دستاوردهای فعلی، برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی مستمر ضروری است.

ارومیه دوباره جان می‌گیرد؛ اما این بار باید آب را حفظ کرد

افزایش حجم آب، گسترش پهنه آبی و مشاهده مجدد آرتمیا، همگی نشانه‌هایی امیدوارکننده از بهبود نسبی وضعیت دریاچه ارومیه هستند؛ اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، حفظ این شرایط و تبدیل بهبود مقطعی به احیای پایدار است.

دریاچه ارومیه برای بازگشت به شرایط مطلوب، بیش از هر چیز به مدیریت اصولی منابع آب در حوضه آبریز، تأمین حق‌آبه محیط‌زیستی، اصلاح الگوی مصرف کشاورزی و استمرار اقدامات احیایی نیاز دارد.

