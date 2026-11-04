به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آماده‌باش کامل نیروها و تجهیزات امدادی اورژانس استان تهران برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد.

وی با تشریح ظرفیت‌های عملیاتی اورژانس استان تهران در این مراسم اظهار کرد: ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه موتورلانس و سه دستگاه اتوبوس آمبولانس برای پوشش امدادی راهپیمایان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: پنج دستگاه خودروی فرماندهی نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند و دو فروند بالگرد و یک دستگاه موبایل‌کلینیک نیز برای ارائه خدمات به شهروندان آماده خدمت‌رسانی هستند.

تبریزی با اشاره به بسیج ظرفیت‌های امدادی استان تهران تأکید کرد: مجموعه اورژانس استان تهران با تمام توان و تجهیزات پیش‌بینی‌شده در مراسم ۱۳ آبان حضور دارد تا خدمات مورد نیاز شرکت‌کنندگان را ارائه کند.