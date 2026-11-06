خبرگزاری مهر-گروه جامعه: خیابان‌های پرتردد تهران در ساعات شلوغ روز، تصویر آشنایی از ازدحام مسافران در ایستگاه‌های اتوبوس و صف‌های طولانی برای سوار شدن به وسایل حمل‌ونقل عمومی دارند؛ شرایطی که افزایش ظرفیت ناوگان و جابه‌جایی تعداد بیشتری از شهروندان را به یکی از مطالبات جدی در حوزه حمل‌ونقل شهری تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، اتوبوس‌های پرظرفیت می‌توانند بخشی از بار جابه‌جایی مسافران را بر عهده بگیرند و با افزایش ظرفیت هر سفر، به کاهش فشار بر خطوط پرتردد کمک کنند.

متروباس‌های برقی ۲۶ متری یکی از گزینه‌هایی هستند که با همین هدف برای ناوگان اتوبوسرانی تهران در نظر گرفته شده‌اند؛ اتوبوس‌هایی سه‌کابین که ظرفیت جابه‌جایی حدود ۳۰۰ مسافر را در هر سفر دارند. ورود این وسایل نقلیه می‌تواند فصل تازه‌ای در توسعه ناوگان اتوبوسرانی پایتخت رقم بزند؛ البته تحقق این هدف به تأمین اتوبوس‌ها، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و آغاز فعالیت منظم آن‌ها در مسیرهای شهری وابسته است.

برنامه مدیریت شهری برای تأمین ۷۵ دستگاه متروباس برقی ۲۶ متری دنبال می‌شود؛ با این حال، دو دستگاه نخست که وارد کشور شده‌اند، هنوز در مرحله ترخیص گمرکی قرار دارند و زمان دقیق آغاز فعالیت آن‌ها مشخص نیست.

دو متروباس نخست چه زمانی وارد ناوگان می‌شوند؟

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت ورود متروباس‌های برقی ۲۶ متری به پایتخت اظهار کرد: دو دستگاه متروباس برقی ۲۶ متری وارد کشور شده‌اند و فرایند ترخیص گمرکی آن‌ها در حال انجام است.

وی افزود: پس از تکمیل تشریفات گمرکی، انتقال به تهران و انجام مراحل آماده‌سازی فنی و بررسی‌های لازم، این اتوبوس‌ها برای ورود به ناوگان عملیاتی آماده خواهند شد؛ البته زمان دقیق بهره‌برداری به تکمیل این مراحل بستگی دارد.

تحویل ۷۵ دستگاه تا پایان سال قطعی نیست

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره برنامه تأمین ۷۵ دستگاه متروباس و احتمال تحویل تمام این اتوبوس‌ها تا پایان سال گفت: برنامه تأمین ناوگان شامل ۷۵ دستگاه متروباس برقی ۲۶ متری است. بخشی از اتوبوس‌ها در مرحله آماده‌سازی و حمل قرار دارند و ورود تدریجی آن‌ها به کشور در دستور کار است.

علیزاده ادامه داد: با توجه به فرایند حمل‌ونقل بین‌المللی و تشریفات گمرکی، تحویل تمام ۷۵ دستگاه تا پایان سال به روند تأمین و انتقال وابسته است و در حال حاضر نمی‌توان زمان قطعی تحویل همه دستگاه‌ها را اعلام کرد.

تردد متروباس‌ها بدون تغییر میدان‌های شهری

یکی از پرسش‌های مطرح درباره ورود اتوبوس‌های ۲۶ متری، امکان تردد آن‌ها در معابر و تقاطع‌های شهری است؛ چراکه طول بیشتر این اتوبوس‌ها می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که برای عبور آن‌ها نیاز به اصلاح هندسی مسیرها و میدان‌ها باشد.

علیزاده در پاسخ به این موضوع توضیح داد: برای تردد متروباس‌های برقی ۲۶ متری در مسیر پیش‌بینی‌شده، نیازی به تخریب یا تغییر هندسی میدان‌ها نیست.

وی با اشاره به تجربه آزمایش اتوبوس‌های بلندتر در مسیر خط یک اتوبوس تندرو افزود: پیش‌تر نیز اتوبوس‌هایی با طول بیشتر در این مسیر آزمایش شده‌اند و تردد آن‌ها بدون مشکل انجام شده است؛ بنابراین با توجه به تجربه قبلی، تردد متروباس‌های ۲۶ متری در مسیر تعیین‌شده امکان‌پذیر است و تغییری در میدان‌های شهری انجام نخواهد شد.

پایانه اکباتان محل استقرار و شارژ متروباس‌ها

ورود اتوبوس‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، علاوه بر تأمین وسیله نقلیه، به فراهم شدن زیرساخت‌های شارژ و تأمین انرژی نیاز دارد. در همین راستا، ۱۰ دستگاه شارژر پرتابل وارد کشور شده و محل دپو در اکباتان نیز به‌عنوان محل استقرار و شارژ این اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این باره گفت: برای تأمین انرژی اتوبوس‌های برقی، ۱۰ دستگاه شارژر پرتابل وارد کشور شده است. همچنین محل دپو در اکباتان به‌عنوان محل استقرار و شارژ این اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، اقدامات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز شارژ در این پایانه در دست انجام است و تأمین و تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های برقی نیز متناسب با برنامه ورود و بهره‌برداری از اتوبوس‌ها پیگیری می‌شود.

ظرفیت ۳۰۰ مسافر در هر سفر

یکی از ویژگی‌های متروباس‌های ۲۶ متری، ظرفیت بالای جابه‌جایی مسافر در مقایسه با اتوبوس‌های معمولی است؛ موضوعی که استفاده از آن‌ها را برای خطوط پرتردد و مسیرهایی با تقاضای بالای سفر مورد توجه قرار می‌دهد.

علیزاده با اشاره به ظرفیت جابه‌جایی این اتوبوس‌ها اظهار کرد: ظرفیت هر متروباس برقی ۲۶ متری حدود ۳۰۰ مسافر در هر سفر است. به‌کارگیری این اتوبوس‌ها در خطوط پرتردد می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی مسافر را افزایش دهد و به کاهش تراکم در ساعات اوج سفر کمک کند.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر میزان جابه‌جایی واقعی مسافران افزود: میزان واقعی جابه‌جایی و سهم این ناوگان از تقاضای مسافری به تعداد اتوبوس‌های فعال، فاصله زمانی حرکت، ساعات خدمت‌رسانی و حجم تقاضا در مسیرهای تعیین‌شده بستگی دارد. پس از نهایی‌شدن مسیرها و برنامه بهره‌برداری، امکان ارزیابی دقیق‌تر ظرفیت عملیاتی این ناوگان فراهم خواهد شد.

بهره‌برداری از متروباس‌ها در انتظار تکمیل زیرساخت‌ها

در مجموع، ورود متروباس‌های برقی ۲۶ متری به ناوگان اتوبوسرانی تهران، برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران در خطوط پرتردد پایتخت است؛ برنامه‌ای که با وجود ورود دو دستگاه نخست به کشور، هنوز مراحل ترخیص، آماده‌سازی فنی و تکمیل زیرساخت‌های شارژ را پیش رو دارد. از سوی دیگر، تأمین ۷۵ دستگاه از این اتوبوس‌ها نیز به روند حمل و انتقال وابسته است و زمان قطعی تحویل همه آن‌ها مشخص نشده است.

ظرفیت حدود ۳۰۰ مسافر در هر سفر می‌تواند امکان جابه‌جایی تعداد بیشتری از شهروندان را فراهم کند، اما میزان اثرگذاری این اتوبوس‌ها به تعداد دستگاه‌های فعال، مسیرهای انتخاب‌شده و نظم حرکت آن‌ها بستگی دارد. بنابراین، باید دید با تکمیل مراحل ورود و آماده‌سازی، متروباس‌ها چه زمانی به خطوط شهری می‌رسند و ظرفیت بالای آن‌ها تا چه اندازه می‌تواند به کاهش ازدحام و بهبود کیفیت خدمات اتوبوسرانی تهران کمک کند.