به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی، اظهار کرد: یکی از نمایندگان مجلس از توافق با دولت برای تمدید دو ساله اجرای برنامه هفتم توسعه خبر داده است؛ آیا چنین موضوعی صحت دارد؟



وی با طرح این پرسش که مگر برنامه هفتم توسعه با تصویب دولت و مجلس نهایی نشده و تمامی مواد، ابعاد، زمان‌بندی‌ها، سال‌ها، ماه‌ها و فصل‌های آن از پیش محاسبه نشده است، اظهار کرد: چگونه ممکن است مدت اجرای چنین برنامه‌ای دو سال افزایش یابد، بدون آنکه توضیحی در این خصوص ارائه شود؟



در ادامه این جلسه، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: چنین موضوعی در هیئت‌رئیسه مطرح نشده است و ما چنین مطلبی را تأیید نمی‌کنیم.



وی افزود: حسب امر رهبر حکیم انقلاب اسلامی، تأکید شده است اصلاحاتی که در برنامه لازم است، انجام شود. بر همین اساس، تأکید هیئت‌رئیسه به دولت این است که اصلاحات موردنظر را ارسال کند تا قطعاً به سمع و نظر تمامی نمایندگان برسد.