به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر صبح امروز چهارشنبه در آئین نواختن زنگ استکبار ستیزی که در دبستان شاهد فاطمیه اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امسال مراسم ۱۳ آبان در آموزش و پرورش خوزستان متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار می شود و زنگ استکبار ستیزی را با شعار «همبستگی با شهد» به صدا درآوردیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش آموزان باحضور در خیابان بار دیگر با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید بیعت می کنند و نشان می‌دهیم دانش آموزان تازه نفس برای اقتدار ایران در میدان هستند.

وی با بیان اینکه همه ما سربازان این انقلاب هستیم، تصریح کرد: رهبر شهید فرمودند « دانش آموزان سربازان انجام بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هستند»، قطعاً همینطور است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان به شعارهای زیبای نوشته شده در دست دانش آموزان اشاره و عنوان کرد: دانش آموزان با پلاکاردهایی در دست و شعارهایی همچون « ما آمدیم»، « ما دانش آموزان آمدیم»، «ما تازه نفس آمدیم» حضور پیدا کردند تا بگویند در میدان هستند که به دیگران و اقتدار ایران کمک کنند.

علی فر ادامه داد: نتیجه اقتدار ایران پای صندوق های رأی کشورهای بیگانه در حال نمایان شدن است، این نشانه ایستادگی ملت عظیم ایران است که همیشه در میدان حاضر بودند و پاسخ استکبار جهانی را دادند.

وی بیان کرد: به همه سربازان، نظامیان و ملت ایران که برای عزت ایران اسلامی تا پای جان در میدان بودند درود می‌فرستیم.