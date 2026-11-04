به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی در مراسم ۱۳ آبان ایلام با اشاره به جایگاه این روز در تاریخ مبارزات ملت ایران اظهار کرد: ۱۳ آبان تنها یک روز در تقویم نیست؛ سه برگ زرین از تاریخ این ملت در آن به هم پیوند خورد که شامل تبعید امام در سال ۱۳۴۲، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید جنگ تحمیلی و ۳۷۴ دانش‌آموز شهید ایلامی افزود: تاریخ ایران نشان داده این ملت در فراز و نشیب حوادث، همواره راه مقاومت و استقلال را انتخاب کرده و امام راحل نیز با سه عنصر ایمان به خدا، ایمان به هدف و ایمان به مردم، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

سردار حسینی با اشاره به جنگ اخیر تصریح کرد: در جنگ رمضان، آزمونی بزرگ از اراده ملی، توان دفاعی و همبستگی اجتماعی ملت رقم خورد و حفظ انسجام ملی، استمرار اراده دفاع از سرزمین و تدبیر رهبر انقلاب، کشور را به سمت قله پیروزی هدایت کرد.

وی با تأکید بر اینکه امروز در یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم، خاطرنشان کرد: هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها وجود ندارد، چرا که خصلت آن‌ها عهدشکنی، خشونت و تجاوز به حقوق دیگران است و تجربه‌های گذشته از جمله خروج از برجام، کودتای ۲۸ مرداد و حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، این بی‌اعتمادی را ثابت می‌کند.

این فرمانده با اشاره به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا گفت: او بارها اعلام کرد ایران را شکست داده و توان هسته‌ای و موشکی ما را از بین برده، اما امروز ایران قدرتمندانه تنگه هرمز را بسته و هرگونه تحرک دشمن را زیر نظر دارد و در مقابل هر اقدام، سه یا چهار برابر پاسخ خواهد داد.

سردار حسینی در پایان تأکید کرد: اگر جنگ دیگری اتفاق بیفتد، پاسخ ملت ایران و نیروهای مسلح گسترده‌تر از جغرافیای فعلی منطقه خواهد بود و تمام اهداف و دارایی‌های مادی آمریکا مورد حمله قرار می‌گیرد و ما از متر به متر سرزمینمان دفاع می‌کنیم و به اذن خدا، پیروزی نهایی از آن ایران اسلامی خواهد بود.