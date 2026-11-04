نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های آبچور (بجنورد) با ۱۱.۳ و فجرآباد (شیروان) با ۱۰.۸ میلی‌متر گزارش شد. طی همین مدت بارش در بجنورد به ۷.۶ میلی‌متر رسید.

وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز چهارشنبه در صبح مه رقیق و در ارتفاعات شرقی بارش پراکنده و به تدریج همراه با خروج سامانه بارشی، کاهش ابر و برای ساعت‌های بعدازظهر و شب چهارشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری را در خراسان شمالی انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: برای روزهای پایانی هفته و اوایل هفته آتی در اغلب ساعت‌ها آسمان خراسان شمالی نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید (طی شنبه و یکشنبه گاهی بسیار شدید) پیش‌بینی می‌گردد.

داداشی خاطرنشان کرد: برای اوایل وقت جمعه در مناطق نیمه جنوبی و بخش‌هایی از شرق و طی بعدازظهر تا اوایل شب جمعه اغلب در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی بارش باران پیش‌بینی می‌شود. با تقویت ناپایداری از حوالی ظهر یکشنبه تا بعدازظهر دوشنبه، ورود سامانه بارشی و بارش باران، مه، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش باران و برف و کاهش محسوس دما را انتظار داریم.

وی در خصوص وضعیت دمایی گفت: از نظر دمایی برای چهارشنبه تا صبح پنجشنبه کاهش نسبی دما و همراه با جنوبی شدن جریانات بر روی خراسان شمالی تا روز یکشنبه افزایش نسبی دما را پیش‌بینی می‌کنیم.

داداشی در پایان اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه سانتی‌گراد سردترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۰ و ۱۷ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی، اسفراین با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.