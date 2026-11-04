خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دشمنی آمریکا با ملت ایران، داستانی مربوط به سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیست؛ ریشه‌های این تقابل را باید در دهه‌های پیش از انقلاب، در دخالت‌های سیاسی، حمایت از حکومت پهلوی و تلاش برای جلوگیری از استقلال و اراده ملی ایرانیان جست‌وجو کرد. از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت مصدق تا تبعید امام خمینی(ره)، سرکوب اعتراض‌های مردمی و تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، مجموعه‌ای از رویدادهای تاریخی شکل گرفت که مناسبات ایران و آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کرد.

در سال‌های پس از انقلاب نیز این تقابل با حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی، پشتیبانی از گروه‌های معاند، اعمال تحریم‌های گسترده و فشارهای سیاسی و اقتصادی ادامه یافت؛ روندی که به گفته برخی مسئولان و تحلیلگران، در تحولات و درگیری‌های نظامی سال‌های اخیر نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فرصتی برای بازخوانی همین پیشینه تاریخی و بررسی چرایی استمرار روحیه استکبارستیزی در جامعه ایران است.

آیت‌الله سیدمحسن طاهری، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌وگویی تفصیلی با گرامیداشت این مناسبت و یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان، به تشریح ریشه‌های تاریخی دشمنی آمریکا با ایران، دلایل تسخیر لانه جاسوسی، تداوم سیاست‌های خصمانه واشنگتن و گسترش جریان استکبارستیزی در جهان پرداخت.

کودتای ۲۸ مرداد تا تبعید امام؛ ردپای آمریکا در تحولات پیش از انقلاب

طاهری با اشاره به اهمیت تاریخی سیزدهم آبان اظهار کرد: این روز یادآور سه رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ که هر یک بخشی از مبارزه ملت ایران با استبداد و استکبار را روایت می‌کند.

وی با بیان اینکه برای شناخت فلسفه نام‌گذاری ۱۳ آبان باید به سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازگشت، افزود: دخالت‌های آمریکا در ایران به سال ۱۳۴۳ محدود نمی‌شود و سابقه آن را باید در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز بررسی کرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، هنگامی که وی با همراهی آیت‌الله کاشانی(ره)، روحانیون و مردم برای ملی شدن صنعت نفت تلاش می‌کرد، آمریکا با همکاری رژیم پهلوی در طراحی و اجرای کودتا نقش داشت و دولت مصدق را سرنگون کرد.

وی با اشاره به حمایت‌های بعدی آمریکا از حکومت پهلوی تصریح کرد: پس از کودتا نیز پشتیبانی واشنگتن از رژیم شاه ادامه یافت و مردم ایران در مقاطع مختلف با سرکوب و خشونت مواجه شدند. قیام ۱۵ خرداد، حوادث ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و واقعه پنجم آذر همان سال در گرگان، از جمله رویدادهایی بود که در جریان آن شمار زیادی از مردم به شهادت رسیدند.

طاهری خاطرنشان کرد: حمایت آمریکا از رژیم پهلوی و جنایت‌هایی که این حکومت علیه مردم انجام داد، از عوامل شکل‌گیری و گسترش مبارزات مردمی بود و در نهایت ملت ایران با ایستادگی در برابر حکومت وابسته به آمریکا، زمینه پیروزی انقلاب اسلامی و پایان سلطه رژیم پهلوی را فراهم کردند.

وی با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) گفت: تبعید امام راحل به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. رژیم پهلوی که تاب تحمل مخالفت‌های ایشان با سیاست‌های استبدادی و وابستگی کشور را نداشت، با تبعید امام تلاش کرد صدای نهضت اسلامی را خاموش کند؛ اما این اقدام نتوانست مبارزات مردم را متوقف سازد.

تسخیر لانه جاسوسی؛ واکنش به سال‌ها مداخله و توطئه

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دشمنی آمریکا با ملت ایران پایان نیافت و این کشور همچنان از طریق عوامل و عناصر خود در داخل، به توطئه علیه مردم، انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) ادامه می‌داد.

وی افزود: دانشجویان پیرو خط امام با توجه به سابقه طولانی دخالت‌های آمریکا در ایران و شرایط آن روز کشور، سفارت این کشور را که از آن به عنوان لانه جاسوسی یاد می‌شد، تسخیر کردند و به فعالیت‌های آن پایان دادند.

طاهری با بیان اینکه این رویداد در ادامه مبارزات تاریخی ملت ایران علیه سلطه آمریکا شکل گرفت، گفت: تسخیر لانه جاسوسی را نمی‌توان اتفاقی جدا از گذشته روابط ایران و آمریکا دانست؛ این اقدام در بستر سال‌ها دخالت، حمایت از رژیم پهلوی و توطئه علیه استقلال کشور رخ داد.

وی ادامه داد: این رویداد زمینه قطع روابط ایران و آمریکا را فراهم کرد و امام خمینی(ره) نیز از اقدام دانشجویان پیرو خط امام تمجید کردند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت انتقال این واقعیت تاریخی به نسل جوان بیان کرد: جوانان باید بدانند که روحیه استکبارستیزی ملت ایران یک شعار بدون پشتوانه تاریخی نیست، بلکه حاصل تجربه ملت در مواجهه با دخالت‌های خارجی، سلطه‌طلبی و حمایت قدرت‌های بیگانه از حکومت‌های مستبد بوده است.

وی افزود: سیزدهم آبان فرصتی است تا ابعاد مختلف این تاریخ برای نسل جدید تبیین شود و دانش‌آموزان و دانشجویان با شناخت دقیق‌تر وقایع گذشته، چرایی شکل‌گیری چنین روزی را درک کنند.

از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها تا جنگ‌های اخیر؛ تداوم تقابل آمریکا با ایران

طاهری با اشاره به استمرار سیاست‌های خصمانه آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دشمنی این کشور با ملت ایران در سال‌های پس از انقلاب در شکل‌های مختلف از حمایت از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی هشت‌ساله تا پشتیبانی از گروه‌های معاند و منافقین و اعمال تحریم‌های گسترده علیه کشورادامه پیدا کرد.

وی افزود: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سیاست فشار و تحریم را در قبال ملت ایران دنبال کرد و در سال‌های اخیر نیز بر شدت این محدودیت‌ها افزود. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی ایران، موضوعی مقطعی نیست و در چارچوب مخالفت با استقلال و اراده ملت ایران قابل بررسی است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره آمریکا اظهار کرد: امام راحل از آمریکا با عنوان «شیطان بزرگ» و «ام‌الفساد قرن» یاد کردند و این تعابیر بیانگر نگاه ایشان به سیاست‌های سلطه‌طلبانه و مداخله‌جویانه این کشور بود.

وی با اشاره به تحولات نظامی یکی دو سال اخیر ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن در جنگ تحمیلی سوم که از آن با عنوان جنگ رمضان نیز یاد می‌شود، حملات مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ابعاد دیگری از این تقابل را آشکار کرد.

طاهری اظهار کرد: این تحولات موجب شد افرادی که پیش از این نسبت به ماهیت سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شناخت کافی نداشتند، نسبت به واقعیت‌های موجود آگاه‌تر شوند و ابعاد بیشتری از سیاست‌های این دو رژیم را بشناسند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته، با وجود فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، مسیر استقلال و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را دنبال کرده است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که فشارها نتوانسته اراده مردم را برای حفظ استقلال کشور از بین ببرد.

از ایران تا جهان؛ گسترش صدای استکبارستیزی و ضرورت حضور مردم در ۱۳ آبان

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به گسترش اعتراض‌ها علیه سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح جهان اظهار کرد: امروز روحیه استکبارستیزی از مرزهای ایران فراتر رفته و شعارهای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شعار مرگ بر آمریکا، در کشورهای مختلف منطقه و جهان شنیده می‌شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری جبهه مقاومت افزود: یکی از پیامدهای گسترش اندیشه مقاومت، شکل‌گیری جریانی در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری در منطقه بوده است. در یکی دو سال اخیر و به‌ویژه در جریان تحولات غزه و ایران، مردم بسیاری از کشورهای جهان نسبت به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حساسیت بیشتری نشان داده‌اند و اعتراض‌های گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان شکل گرفته است.

طاهری ادامه داد: امروز در کشورهای مختلف، مردم عدالت‌خواه با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی مخالفت می‌کنند و شاهد هستیم که پرچم این دو رژیم در برخی تجمعات اعتراضی به آتش کشیده می‌شود و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در نقاط مختلف جهان طنین‌انداز است.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر صدور پیام انقلاب اسلامی گفت: امام راحل از ابتدای پیروزی انقلاب بر گسترش پیام و آرمان‌های انقلاب تأکید داشتند و امروز می‌توان مشاهده کرد که مفاهیمی همچون استقلال‌طلبی، عدالت‌خواهی و مقابله با سلطه‌گری در بخش‌های مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در بخش پایانی سخنان خود با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: امیدواریم مردم عزیز کشورمان همچون سال‌های گذشته و با حضوری گسترده‌تر در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کنند.

وی افزود: حضور مردم در این مراسم، فرصتی برای نمایش وحدت و انسجام ملی و اعلام موضع در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. ملت ایران با حضور آگاهانه خود نشان می‌دهد که همچنان بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال کشور پایبند است.

طاهری تأکید کرد: تهدیدها، فشارها و توطئه‌های دشمنان نمی‌تواند اراده ملت ایران را برای دفاع از عزت و استقلال کشور تضعیف کند و حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر این پیام را به دشمنان منتقل خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که مردم ایران امسال نیز با حضوری پرشور در این راهپیمایی شرکت کنند و با فریاد اعتراض به سیاست‌های آمریکا، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان آمریکایی بکوبند.