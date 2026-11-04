به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان جاسک با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران، اظهار کرد: آمریکا از سال‌ها پیش با هدف تسلط بر ایران و منطقه غرب آسیا سیاست‌های سلطه‌طلبانه خود را دنبال می‌کرد، اما پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و با حضور و پشتیبانی مردم دست این کشور را از ایران و بخش مهمی از منطقه کوتاه کرد.

انقلاب اسلامی نقشه‌های استکبار را برهم زد

وی افزود: انقلاب اسلامی با اتکا به خداوند متعال و ایمان مردم به پیروزی رسید و از همان ابتدا آمریکا و جریان استکبار برای مقابله با این انقلاب فتنه‌ها و توطئه‌های متعددی را طراحی و اجرا کردند.

امام جمعه جاسک با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: آمریکا با تمام توان از صدام و رژیم بعث علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند و ملت ایران با ایستادگی و مقاومت این توطئه را نیز خنثی کرد.

آمریکا به دنبال مهار قدرت ایران است

رستاخیز با اشاره به تحولات و درگیری‌های سال‌های اخیر، گفت: دشمنان در مقاطع مختلف از جمله با ایجاد فتنه‌های داخلی و تحمیل جنگ تلاش کردند مانع پیشرفت و قدرت جمهوری اسلامی ایران شوند و بار دیگر سلطه خود را بر منطقه برقرار کنند.

وی تصریح کرد: آمریکا به خوبی می‌داند تا زمانی که نتواند بر ایران تسلط پیدا کند، امکان تحقق اهداف سلطه‌طلبانه‌اش در منطقه غرب آسیا را نخواهد داشت، از همین رو با جنگ افروزی و اقدامات خصمانه به دنبال جلوگیری از نفوذ و اقتدار ایران اسلامی است.

اقتدار ایران، هیمنه استکبار را به چالش کشیده است

رستاخیز با اشاره به ایستادگی نیروهای مسلح و مردم ایران در برابر تجاوزات دشمنان، افزود: آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی کار جمهوری اسلامی ایران را تمام کند، اما در برابر قدرت و توان دفاعی ایران قرار گرفت و ناکام ماند، به گونه‌ای که شکست و ناتوانی جبهه استکبار روز به روز آشکارتر می‌شود.

وی ادامه داد: امروز استکبار جهانی در افکار عمومی ملت‌های جهان منفورتر شده و جمهوری اسلامی ایران به دلیل ایستادگی در برابر زیاده خواهی قدرت‌های سلطه‌گر از جایگاه و عزت بیشتری برخوردار شده است.

خورشید انقلاب اسلامی خاموش‌شدنی نیست

رستاخیز با اشاره به آرمان‌های انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی با هدف زمینه‌سازی برای توجه ملت‌های جهان به منجی عالم بشریت شکل گرفته و با رسیدن به قله‌های حقیقی خود این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی با تأکید بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) با قدرت مسیر انقلاب را آغاز کرد، امام شهید نیز مسئولیت خود را به خوبی انجام داد و رهبر معظم انقلاب با اشراف بر مسائل این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد و به توفیق الهی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و شکست آمریکا خواهیم بود.

مردم با تبعیت از ولایت، دشمن را شکست می‌دهند

امام جمعه جاسک در پایان با قدردانی از حضور مردم در مراسم ۱۳ آبان، گفت: مردم ایران همواره در صحنه حضور داشته و با تبعیت از ولایت و رهبری پشتیبانی خود را از انقلاب اسلامی، نظام و ولایت فقیه نشان داده‌اند.

رستاخیز، تأکید کرد: ملت ایران با وحدت، ایمان و پایبندی به آرمان‌های انقلاب در برابر دشمنان ایستادگی خواهند کرد و به فضل الهی، دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام می‌مانند.