به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ استکبارستیزی در تبریز، با اشاره به سابقه مبارزات دانش‌آموزان ایرانی علیه استکبار جهانی اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی دانش‌آموزان در برابر سلطه‌طلبی و همچنین به شهادت رسیدن جمعی از دانش‌آموزان کشور در سال ۱۳۵۷ است.

وی با اشاره به جنایات آمریکا علیه ملت ایران و حمله به مراکز آموزشی افزود: آنچه در قالب نمایش در این مراسم به تصویر کشیده شد، بخشی از زخم‌هایی است که اقدامات آمریکا بر پیکره ملت ایران وارد کرده است؛ اقداماتی که با هدف جلوگیری از پیشرفت و سربلندی فرزندان این سرزمین انجام می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، تقابل آمریکا با ایران را فراتر از اختلافات سیاسی و در ارتباط با جایگاه و عزت ملت ایران دانست و گفت: آمریکا می‌خواهد شهروندان خود در موقعیت برتر قرار داشته باشند، اما دانش‌آموزان ایرانی از فرصت‌های مشابه برای پیشرفت برخوردار نباشند؛ در حالی که مردم ایران خواهان زندگی شرافتمندانه و فراهم شدن زمینه رشد و تعالی فرزندان خود هستند.

حاجی‌بابایی با اشاره به مخالفت آمریکا با دستاوردهای علمی و فناوری ایران خاطرنشان کرد: فناوری هسته‌ای تنها به ساخت سلاح محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌هایی مانند پزشکی و درمان بیماری‌های صعب‌العلاج نیز کاربرد دارد و می‌تواند به نجات جان انسان‌ها کمک کند؛ با این حال، آمریکا در پی آن است که چنین ظرفیت‌هایی در اختیار خود باشد و ملت ایران از آن محروم بماند.

وحدت ملی، پشتوانه دفاع از ایران

وی با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی تصریح کرد: رهبر شهید بر اتحاد مقدس ۹۰ میلیون ایرانی تأکید داشتند و امروز نیز همه باید سربلندی ایران را در اولویت قرار دهند. آذربایجان نیز در طول هزاران سال تاریخ خود همواره در دفاع از این سرزمین نقش داشته است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولیت نسل جوان در پاسداری از دستاوردهای کشور را مهم دانست و گفت: دفاع از ایران، خلیج فارس و افتخارات این سرزمین بر عهده نسل آینده است و دانش‌آموزان باید جایگاه خود را به‌عنوان سرمایه اصلی کشور بشناسند.

حاجی‌بابایی با اشاره به حمله به مدرسه میناب و شهادت دانش‌آموزان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: هدف قرار دادن مدرسه و دانش‌آموزانی که در کلاس درس یا حیاط مدرسه حضور داشتند، جنایتی است که آثار آن برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه واکنش دانش‌آموزان و مردم کشورهای مختلف به این حادثه نشان‌دهنده فراتر رفتن صدای اعتراض به جنایت از مرزهای ایران است، افزود: امروز در نقاط مختلف جهان نیز دانش‌آموزان و مردم در برابر ظلم و اقدامات غیرانسانی موضع‌گیری می‌کنند.

نقش معلمان در پرورش نسل خودباور

حاجی‌بابایی با تأکید بر جایگاه معلمان در ساخت آینده کشور گفت: دانش‌آموزان باید با بهره‌گیری از قدرت تفکر، عقل، اندیشه و توان علمی خود مسیر پیشرفت را طی کنند و تحقق این هدف، مسئولیت مهمی را بر دوش معلمان قرار می‌دهد.

وی ظرفیت علمی و استعداد ایرانیان را از عوامل نگرانی آمریکا دانست و بیان کرد: ایرانی‌ها با تکیه بر دانش و توان فکری خود می‌توانند در عرصه‌های جهانی افتخارآفرینی کنند. سرمایه‌ها و دستاوردهایی که امروز در اختیار کشور قرار دارد نیز نتیجه تلاش معلمان و استعداد دانش‌آموزان است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه پرچم ایران به‌عنوان نماد هویت و شرافت ملی، خطاب به دانش‌آموزان گفت: پرچم کشور متعلق به همه ۹۰ میلیون ایرانی است و اگر فردی در مسیر پاسداری از آن از حرکت بازبماند، دیگران باید این مسئولیت را ادامه دهند و پرچم را برافراشته نگه دارند.

وی در ادامه با تأکید بر موضع ایران در برابر تهدیدهای خارجی اظهار کرد: ملت ایران خواهان جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد به عزت، شرافت، ناموس و سرزمینش تعرض شود و در برابر هرگونه تجاوز با قدرت ایستادگی خواهد کرد.

حاجی‌بابایی در پایان، تربیت نسلی مستقل، توانمند و متکی بر دانش را از مسئولیت‌های اصلی نظام آموزشی دانست و گفت: معلمان باید دانش‌آموزان را در مسیر رشد علمی و انسانی همراهی کنند تا بتوانند با اتکا به توانایی‌های خود به جایگاه‌های بالای علم و افتخار برسند و آینده کشور را بسازند.