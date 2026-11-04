به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب ۶ مدال جهانی شد. احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند. رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم به همراه امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. محمد نخودی هم در وزن ۷۹ کیلوگرم تک مدال نقره این مسابقات را به دست آورد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب ۱۳۳ امتیاز و با اختلاف امتیاز بیشتر زیاد نسبت به آمریکا و روسیه در جایگاه سوم قرار گرفت.

رنکینگ جدید اتحادیه جهانی پس از مسابقات جهانی منتشر شد که به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم:اسپنسر لی (آمریکا)اسلام بازرگانوف (جمهوری آذربایجان)براوو یانگ (مکزیک)

وزن ۶۱ کیلوگرم:زائور اوگویف (روسیه) احمد محمدنژاد جوان (ایران) زلیمخان آباکاروف (آلبانی)

وزن ۶۵ کیلوگرم:شمیل ممدوف(جمهوریآذربایجان)سوجیت کالکال (هند)وازگن توانیان(ارمنستان)بو باست (آمریکا) رحمان عموزاد(ایران)

وزن ۷۰ کیلوگرم:تولگا تومور اوچیر (مغولستان)ارنازار اکماتالیف (قرقیزستان)ابراهیم ابراهیموف(روسیه)

وزن ۷۴ کیلوگرم:اینالبک شریف (روسیه)آئویاگی(ژاپن)کایپانوف (قزاقستان)

وزن ۷۹ کیلوگرم:لوی هاینس (آمریکا)جبرییل گادژیف (آذربایحان)کادژی ماگومدوف(بلاروس)محمد نخودی (ایران)

وزن ۸۶ کیلوگرم:ولادیمیر گامکریلیدزه(گرجستان)آرسنی دژیوف (آذربایجان)کایل دیک (آمریکا)

وزن ۹۲ کیلوگرم:میریانی مایسورادزه (گرجستان)تکاکایوف (آذربایجان)امان الله گاژی ماگجدوف (روسیه)ترنت هیدلای(آمریکا) امیرحسین فیروزپور(ایران)

وزن ۹۷ کیلوگرم:عبدالرشید سعداله‌یف(روسیه)کایل اسنایدر (آمریکا)آرش یوشیدا(ژاپن)احمد تاج‌الدینوف(بحرین)باراناووسکی(لهستان) حسن یزدانی (ایران)

وزن ۱۲۵ کیلوگرم:گئورگی مشویلدیشویلی (گرجستان)وایت هندریکسون(آمریکا) امیرحسین زارع (ایران)

در جدیدترین رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی پس از رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان با تغییر جایگاه چند آزادکار ایرانی همراه بوده است؛ احمد جوان با صعود به رتبه دوم وزن ۶۱ کیلوگرم در جمع برترین‌های جهان قرار گرفت، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به رتبه پنجم رسید و چهار پله سقوط کرد. امیرحسین زارع نیز جایگاه سوم وزن ۱۲۵ کیلوگرم قرار گرفت و یک پله سقوط داشت. محمد نخودی هم در رنکینگ جدید وزن ۷۹ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفته است و یک پله صعود داشت. همچنین حسن یزدانی پس از بازگشت به میادین و حضور در مسابقات جهانی در وزن ۹۷ کیلوگرم، بار دیگر به جمع رنکینگ‌داران اتحادیه جهانی بازگشته است.