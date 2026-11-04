به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع تخصصی انرژی و بازارهای جهانی، آخرین وضعیت قیمت و تغییرات شاخص‌های مختلف نفت و فرآورده‌های انرژی به شرح زیر اعلام شد:

بر این اساس، معاملات آتی نفت خام WTI (WTI Crude Futures) با نرخ ۹۶.۵۴ دلار معامله شد که با افزایش ۰.۴۵ دلاری، معادل ۰.۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. نفت خام برنت (Brent Crude Futures) نیز روی رقم ۱۰۴.۲ دلار ایستاد که حکایت از افزایش ۰.۵۶ دلاری و رشد ۰.۵۴ درصدی دارد. نفت فیزیکی مربان (Murban Crude Physical) با قیمت ۱۰۲.۲ دلار دادوستد شد که ۳.۱۴ دلار معادل ۲.۹۸ درصد کاهش یافت.

همچنین معاملات آتی گاز طبیعی (Natural Gas Futures) با ثبت رقم ۲.۹۰۲ دلار، افزایش ۰.۰۰۷ دلاری و رشد ۰.۲۴ درصدی را تجربه کرد. فرآورده‌های بنزین (Gasoline Futures) با قیمت ۲.۹۵۴ دلار (۰.۰۱۸ دلار افزایش و ۰.۶۲ درصد رشد) و نفت سفید (Heating Oil Futures) با نرخ ۴.۵۳۳ دلار (۰.۰۰۲ دلار افزایش و ۰.۰۵ درصد رشد) معامله شدند.

در همین حال، معاملات آتی میدلند WTI (WTI Midland Futures) با قیمت ۹۶.۵۵ دلار معادل ۰.۴۷ دلار و ۰.۴۸ درصد کاهش همراه بود. مرجع سبد اوپک (Opec Basket Reference) نیز با نرخ ۱۰۳.۵ دلار، کاهش ۱۲.۳۳ دلاری معادل ۱۰.۶۴ درصد را ثبت کرد و مرجع سبد هند (Indian Basket Reference) با قیمت ۱۰۷.۰ دلار، افتی معادل ۱۱.۷۴ دلار و ۹.۸۹ درصدی را به ثبت رساند. همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص بیش از ۱۵۰ قیمت جهانی نفت در دسترس است.