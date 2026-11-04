به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس‌نیوز، «ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی ایکس در نخستین اظهارنظر عمومی خود پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا، پیامی کوتاه و کنایه‌آمیز منتشر کرد.

ماسک در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «مراکز داده در فضا اکنون بسیار جذاب به نظر می‌رسند.»

این اظهارنظر در حالی مطرح شد که ماسک صدها میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره هزینه کرده بود.

بر اساس گزارش منتشرشده، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری انتخاباتی ماسک در رقابت سنای ایالت تگزاس انجام شد؛ رقابتی که در آن کن پکسون، نامزد جمهوری‌خواهان از جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات‌ها شکست خورد.

پیام ماسک به‌عنوان واکنشی کنایه‌آمیز به نتایج انتخابات و شکست نامزدهای مورد حمایت او بازتاب یافته است؛ هرچند او در این پیام به‌طور مستقیم درباره شکست جمهوری‌خواهان یا دلایل آن توضیحی نداد.

مراکز داده از زیرساخت‌های اصلی توسعه هوش مصنوعی و خدمات پردازش ابری به شمار می‌روند. ایده انتقال بخشی از این زیرساخت‌ها به فضا، با هدف بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و کاهش برخی محدودیت‌های تأمین انرژی و خنک‌سازی روی زمین، در سال‌های اخیر مورد توجه فعالان فناوری قرار گرفته است.